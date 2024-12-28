Менеджеру американской транспортно-экспедиторской компании предъявлено обвинение в обходе антироссийских санкций.

10 декабря в федеральном суде в Бруклине 41-летней Наталье Ивановне Мазулиной из Федерал-Вэя, Вашингтон, было предъявлено обвинение из 12 пунктов, обвиняющее ее предполагаемом участии в схеме по обходу экспортного законодательства США и санкций в отношении России. Он была арестована в Сиэтле.

“Обвиняемая использовала свои знания экспортного бизнеса для фальсификации документов и обхода санкций США путем незаконной отправки нефтегазовой продукции российским клиентам,” — заявил помощник генерального прокурора Олсен. “Американские компании, такие как экспедитор, где работала Мазулина, играют важную роль в глобальной цепочке поставок и перемещении товаров. Управление национальной безопасности не потерпит лиц, которые пытаются злоупотреблять своим положением в этих компаниях для получения финансовой выгоды за счет национальной безопасности.”

Мазулина была западным региональным менеджером транспортно-экспедиторской компании, базирующейся в пригороде Нью-Йорка – в Ямайке, штат Нью-Йорк, которая работала из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди и международного аэропорта Сиэтл-Такома в штате Вашингтон.

Как утверждается в обвинительном заключении, с декабря 2022 года по декабрь 2024 года Мазулина вступила в сговор с российскими транспортно-экспедиторскими компаниями и другими лицами с целью незаконной отправки контролируемых товаров, включая промышленное нефтегазовое оборудование, из США в Россию через страны-посредники.

В какой-то момент, в июне 2023 года, Мазулина сообщила коллегам, что ее клиенты платили через банковские счета в третьих странах, поскольку «большинство ее клиентов в настоящее время находятся под санкциями США». Она попыталась скрыть незаконную схему, предоставив правительству США поддельные экспортные документы, в которых, как требует закон, она должна была показать, что экспортируемые товары предназначались для России.

Мазулина обвиняется в сговоре с целью экспорта контролируемых товаров в Россию без лицензии, сговоре с целью мошенничества в отношении США, сговоре с целью отмывания денег, экспорте контролируемых товаров в Россию без лицензии, подаче поддельных экспортных документов правительству США и контрабанде товаров с нарушением законодательства США.

В случае признания ее виновной ей грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в сговоре с целью экспорта контролируемых товаров в Россию без лицензии; до 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег; до 10 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в контрабанде; и до 5 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в сговоре и подаче поддельных экспортных документов правительству США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship