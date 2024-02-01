Украинскую пару обвиняют в преступлении века в штате Орегон

ФБР потребовало закрыть доступ к документам по отмыванию 34 млн долларов украинской парой.

“Славянскому Сакраменто” удалось получить документы по уголовному делу, связанным с отмыванием денег, в котором фигурирует 34 миллиона долларов, неправомерно списанных с карты пожилого магната, 79-летнего Уина МакКормака (его имя в показаниях агента ФБР не упоминается), и Сергей и Галина Лебеденко, предоставлявшие ему услуги водителя.

В письменных показаниях в поддержку ордера на арест пары Лебеденко за нарушение Раздела 18 Кодекса США, разделы 1343 (мошенничество с использованием электронных средств) и 1956 ( отмывание денег), специальный агент ФБР Джаред Роллинз подробно описывает эпизоды чрезмерного списания денег с карты ничего не подозревающего пожилого мужчины и просит суд закрыть доступ к документам.

Свое обращение специальный агент обосновывает тем, что “информация, подлежащая изъятию, имеет отношение к текущему расследованию, и любое раскрытие информации в настоящее время может привести к уходу от судебного преследования, уничтожению или подделке доказательств, запугиванию потенциальных свидетелей или иным образом серьезно поставить под угрозу расследование. Преждевременное раскрытие показаний под присягой, заявления о возбуждении уголовного дела и ордера на арест может отрицательно повлиять на честность расследования.”

В своих показаниях агент ФБР Роллинз перечисляет случаи и обстоятельства, которые привлекли внимание Бюро, также приводятся переписка между жертвой и Лебеденко и копии документов. Вот хронология правонарушений, по версии ФБР.

ФБР стало известно о чрезмерных расходах с карточки American Express (AmEx) на имя жертвы 14 декабря 2023 года. Агенты рассмотрели отчеты AmEx, которые, “по всей видимости, показали необоснованные обвинения как в количестве, так и в суммах транзакций за несколько лет”.

4 января 2023 года агенты ФБР и IRS поговорили с пострадавшим, который рассказал, что “в какой-то момент в 2006 или 2007 году он познакомился с Лебеденко и стал пользоваться услугами шофера в качестве постоянного клиента” их компании Astra Car Service, LLC (“Astra”). “Отношения Лебеденко и жертвой со временем развивались так, что Сергей Лебеденко большую часть дней возил его и предоставлял дополнительные услуги, в том числе услуги разнорабочего, присмотра за домом МакКормака в Портленда, пока тот отсутствовал, а также выполнял поручения.”

Первоначально Лебеденко брал с МакКормака $90/час (даже спустя 17 лет этот тариф за услуги водителя впечатляет!), последний обсуждал снижение ставки до половины от первоначальной цены.

Пожилой мужчина время от времени обнаруживал, что Лебеденко и его жена Галина завышали цены на свои услуги и снимали больше денег с его карты, чем предполагалось. Он долго не замечал этого, т.к. нерегулярно контролировал движение средств на карточке, привязанной к его бизнесу.

Примерно 18 ноября 2023 года, МакКормак обнаружил, что Лебеденко от 10 до 15 раз снимал деньги с его карты AmEx, хотя в тот момент пожилой мужчина находился за пределами Портленда и никак не ожидал, что Лебеденко будет брать с него плату за неоказанные услуги.

Магнат предъявил Лебеденко обвинения и посоветовал прекратить снятие денег до тех пор, пока они не обсудят транзакции, он также пригрозил уволить Лебеденко. Однако, после разговора, состоявшегося 18 ноября 2023 года, с карточки AmEx 108 раз были сняты дополнительные деньги на приблизительную сумму в $15 703. После этого МакКормак заблокировал карточку своей компании.

Позже его компания обнаружила, что в период с 2016 по конец 2023 года компания Лебеденко Astra сняла примерно 34 миллиона долларов.

Потом пожилой мужчина обнаружил, что чета Лебеденко приобрели несколько объектов недвижимости за все время. В число этих объектов недвижимости входят: резиденция стоимостью 2 миллиона долларов в Бермуда-Дюнс, Калифорния; резиденция стоимостью 2,3 миллиона долларов в Санривере, штат Орегон; самолет Cessna Citation III стоимостью 1,5 миллиона долларов; и несколько других объектов недвижимости в Портленде, штат Орегон, а также в районах Баттлграунда и Ванкувера, штат Вашингтон. Некоторые из этих объектов недвижимости были переданы на имя номинального держателя.

Изучив социальные сети Лебеденко, ФБР обнаружили фотографии, на которых пара Лебеденко празднуют покупку одного из этих объектов недвижимости. Возможно, они купили один из объектов недвижимости для своего пастора, предполагает специальный агент.

Отдельно подчеркивается, что “эти письменные показания не включают все известные специальному агенту Роллинзу факты, а скорее содержат факты, достаточные для выдачи ордера на арест”.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com