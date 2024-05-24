У украинской пары, обвиняющейся в мошенничестве на 34 млн долларов, конфисковывают имущество.

Во среду, 22 мая, окружной суд Орегона выдал заключение о конфискации имущества у четы Лебеденко, которые проходят обвиняемыми по делу об отмыванию 34 миллионов долларов.

Согласно судебным документам, попавшим в редакцию “Славянского Сакраменто”, у Сергея и Галины Лебеденко изъяты “все ювелирные изделия, часы, кошельки, обувь, предметы одежды, ценные металлы и валюта США”.

На 18-ти страничной описи изъятого имущества указано, что из дома Лебеденко конфисковано $103 498 долларов США; 7 копий часов Cartier, 6 копий часов Chanel, 9 копий часов Rolex, 2 оригинальных часов Rolex из золота и 2 реплики часов Bulgari.

Видимо, пара питала особенно нежные чувства к французскому дому высокой моды Chanel, т.к. только на перечисление сотен изъятых ювелирных украшений от Chanel – начиная от серег и заканчивая ожерельями, браслетами, кольцами и брошами – ушло 6 страниц документа.

Помимо сотен изделий от Chanel было изъято 6 браслетов и 4 пары серег Cartier; 1 браслет Louis Vuitton; 6 ожерелий и 2 пары серег Tiffany&Co.

Кроме “тяжелого” люкса были конфискованы 159 драгоценных монет из Канады, Австралии и США; 18 золотых слитков; комплект медальонов (8 шт.) с портретами в рамке в украинской тематике, а также множество ювелирных изделий без указания бренда.

Среди конфискованных сумок и кошельков оказались 15 от Louis Vuitton (и 1 галстук); 2 от Christian Dior; 8 от Hermes; 3 от Burberry; одна от Prada; 7 от Gucci; одна сумка Dolce&Gabbana; одна сумка Christian Louboutin, 1 сумка Yves Saint Laurent; 25 – от уже полюбившейся семье Лебеденко Chanel.

На перечисление конфискованной бредовой и, судя по размерам и описанию, женской обуви ушло 5 страниц судебного документа, согласно которому из дома Лебеденко изъяли 58 пар туфель от Chanel; 3 пары туфель от Christian Dior; 9 пар обуви от Prada; 4 пары от Christian Louboutin; 8 пар обуви от Gucci; 6 пар от Louis Vuitton; по паре от Hermes, Jimmy Choo, Yves Saint Laurent и Dolce&Gabbana.

Для понимания размаха: стоимость одной сумки Hermes и Chanel в среднем колеблется в диапазоне $7 000 – $25 000.