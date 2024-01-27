Семейная пара из Украины обвиняется в мошенничестве на $34 млн

Согласно судебным документам, супружеской паре из Орегона, Сергею Лебеденко, 53 года, и его жене Галине Лебеденко, 48 лет, было предъявлено обвинение в краже 34 миллионов долларов США через завышенное и несанкционированное списание средств с карты богатого издателя и политического активиста Уина МакКормака. Завышенные списания, как предполагают расследовали, продолжались в течение 7 лет – с 2016 по 2023 годы.

Это дело уже окрестили крупнейшим ограблением в истории Орегона, пишет The Oregonian.

У пары был свой лимузин-сервис, которым ежедневно пользовался МакКормак – в течение многих лет Сергей Лебеденко работал у него водителем. Однако услуги, оказываемые четой Лебеденко, вскоре расширились, и помимо предоставления шоферских услуг пара следила за домом магната и выполняла его поручения, за что взымали плату.

Согласно судебным документам, оплату за свои услуги пара списывала с карты American Express МакКормака на счет своей компании Astra Car Service. Магнат долгое время не проверял расходы по карте, таким образом, невольно позволив Лебеденко значительно улучшить их благосостояние.

Чета приобрела несколько роскошных объектов недвижимости: дом стоимостью 2 млн долларов в Калифорнии, дом стоимостью 2,3 млн долларов в Орегоне; частный самолет Cessna Citation III стоимостью 1,5 млн долларов; и другие объекты недвижимости в районах Портленда и Батлграунда, а также Ванкувера, Вашингтон. По заявлению прокуроров, у пары также нашли 100 000 долларов наличными, 150 унций золота стоимостью около 300 000 долларов и 12 единиц огнестрельного оружия.

Когда магнат стал замечать завышенные списания со своей карты, он сказал об этом Сергею Лебеденко, на что водитель опроверг все обвинения (он делал это каждый раз, когда Маккормак-Роуд интересовался списанием своих денег), заявив “Почему вы всегда думаете, что я что-то делаю? Если я создаю проблемы в вашей жизни, увольте меня, и все”. Подобное объяснения повторялось не раз. Лебеденко даже сравнивал МакКормака с отцом и говорил, что любит его, говорится в судебных документах.

Лебеденко даже прикрывался ситуацией с выкидышем у своей дочери, когда МакКормак в очередной раз интересовался, не списал ли он или его жена определеную сумму, говоря, что ему не до денег, когда когда у дочери такое горе.

Когда магнат в итоге узнал о крупных списаниях, он был поражен. О подозрении на мошенничество он заявил ФБР в декабре прошлого года. Проверка ФБР показала, что чета Лебеденко списывала деньги за услуги, якобы оказанные в те дни, когда МакКормака и в городе не было вовсе.

Согласно документам суда, семья Лебеденко мигрировала в Портленд из Украины в 1995 году, у них есть американское гражданство.

Пару задержали в прошлый вторник, однако их освободили до суда с запретом покидать Орегон (паспорта были конфискованы) и совершать крупные покупки.

79-летний Уин МакКормак — донор и писатель от Демократической партии, был главным редактором журнала Tin House Magazine и участвовал в запуске журнала Mother Jones. Его имя напрямую не называется в судебных документах.