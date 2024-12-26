Житель Нью-Йорка был приговорен федеральным судом в Бостоне за сговор с целью взлома компьютеров, торговлю украденными номерами платежных карт и отмывание денег.

13 декабря 32-летний выходец из Украины Виталий Антоненко приговорен федеральным судом Бостона к реституции в размере $1,8 млн, а также лишению свободы на срок 69 месяцев и 18 дней и трем годам под надзором (изначально ему грозило 25 лет тюрьмы). Антоненко участвовал в компьютерных взломах, торговле номерами платежных карт и отмывании денежных средств.

В сентябре 2024 года Антоненко признал себя виновным в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям и торговли несанкционированными устройствами доступа и в сговоре с целью отмывания денег. Он был арестован и задержан в марте 2019 года в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке после того, как он прибыл туда из Украины с компьютерами и другими цифровыми носителями, на которых хранились сотни тысяч украденных номеров платежных карт. В мае 2020 года ему было предъявлено обвинение федеральным большим жюри.

Антоненко и сообщники прочесывали интернет в поисках компьютерных сетей с уязвимостями безопасности, которые, содержали данные кредитных и дебетовых карт и другую личную информацию. Они использовали хакерскую технику, известную как «атака с использованием SQL-инъекции», для доступа к этим сетям без разрешения, извлекали данные платежных карт и передавали их для продажи на онлайн-рынках преступности.

После того, как сообщник продавал данные, Антоненко и другие использовали биткоины, а также традиционные банковские и наличные транзакции для отмывания доходов, чтобы скрыть их природу, местонахождение, источник, право собственности и контроль. Жертвами сговора стали гостиничный бизнес и некоммерческое научно-исследовательское учреждение, оба из которых расположены в восточном Массачусетсе.

Поскольку Антоненко находился в заключении с 2019 года, после вынесения приговора он пробудет в тюрьме еще 10 дней.