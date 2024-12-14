Приближается время новогодних праздников, когда россияне, кто пока еще имеет такую возможность, планирует отправиться за границу. И США – одна из любимых среди россиян стран для поездок. Но подождите: 11 декабря МИД России, как “добрый” Дедушка Мороз, пришёл с предостережением — в Америке на россиян может свалиться настоящая беда и их “поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками!”

В условиях нарастающей конфронтации между Россией и США в министерстве реальная паника! Тревожные для МИДа события на международной арене заставляют российских чиновников проявлять беспокойство о своих согражданах: они предостерегают, что поездки в Штаты могут закончиться задержанием. И это не шутки! В своем “предупреждении” МИД упоминает «угрозы» и «мошеннические схемы». В общем, дипломаты вновь зашевелились и решительно выступили против любых попыток сограждан попасть в страну звездно-полосатого флага.

Что же российские чиновники имеют в виду под «угрозами», спросите вы? А вот то, что российские граждане “выманиваются” за границу по «выгодным коммерческим или туристическим предложениям», а в итоге оказываются в американском КПЗ. МИД РФ считает, что у США могут возникнуть спонтанные «претензии» к россиянам, но вот только непонятно, какие именно.

Таким образом, согласно заявлению, россиян ждёт «жестокая охота» со стороны американских спецслужб и правоохранительных органов. Но почему-то “наивные” россияне по-прежнему собираются в ту далёкую страну, чаще всего спасаясь от преследования от самих обеспокоенных чиновников.

МИД решительно предупреждает: если вам предлагают «щедрое вознаграждение» за встречу – то “необходимо прервать контакт и, не теряя времени, вернуться на Родину”! Если кто-то из читателей этой статьи знает о подобных случаях, то ждем ваших историй – было бы интересно послушать!

Но российские граждане настолько сильно хотят попасть в “угрожающую” Америку, что готовы преодолевать многочасовые и дорогостоящие перелеты в Мексику, куда их часто даже не допускают из-за массовых случаев незаконного перехода границу со Штатами. Мы часто видим видеоролики в социальных сетях, в которых россияне жалуются на трансатлантические авиакомпании, отказывающиеся допускать их на рейсы, но те все равно находят обходные пути. Россияне не слушают предупреждения МИДа и готовы переплывать Берингов пролив со стороны Чукотки, лишь бы только попасть в “устрашающе бесправное” государство.

Что самое интересное, так это то, что в новой стране соотечественники вынужденно начинают все с чистого листа и чаще всего преуспевают в делах. Раньше такими людьми гордились даже пропагандисты на центральных российских телеканалах, но сегодня они выставляют своих соотечественников не в лучшем свете после того, как отношения России и Америки ухудшились в связи с войной в Украине.

Стоит отметить, что сейчас никаких прямых рейсов в США из России нет, как это было раньше, а перелет с пересадками обходится, как минимум, в два раза дороже, чем цены на перелеты из стран бывшего Союза сегодня. Если средняя зарплата по России составляет примерно 84 тысяч рублей в месяц, то сколько времени нужно, чтобы накопить на поездку в Америку? Похоже, что шансы обрести свободу за пределами своей страны сокращаются. При этом, чтобы россиянину получить визу в США, нужно выехать за пределы родины, и часто туда, куда тоже нужно предварительно получить визу. “Дискриминационная процедура выдачи американских виз для граждан России”, так называет ее МИД РФ, но даже несмотря на это россияне находят способы получить заветную американскую визу.

И, конечно, не забывайте о “единственной” вывеске при въезде в любой американский штат, ну или в страну, дружественную Штатам: «Будь осторожен! Тут используют машину карательной юстиции». Российские дипломаты дают понять, что от США лучше отказаться и переключиться на территории “дружественных” стран, которые лояльны режиму Путина и его команды.

Так что, дорогие друзья, собирайте чемоданы на Бали или в Таиланд! Но не забывайте: советы МИДа “хороши”, если хотите провести новогодние праздники в уютной атмосфере “любимой родины” и остаться при этом в безопасности. Лучше уж разглядывать, как снежинки падают за окном, чем пытаться не стать “жертвой злоумышленников” на чужой земле.

И помните, что Европа, не вся, конечно, – тоже сателлит, близкий друг и товарищ Америки!

В общем, с грядущими праздниками, и помните: чем меньше вы будете ездить на Запад, тем больше вероятности, что вернетесь домой целыми!

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship