Двое россиян попросили убежища в США, переправившись на лодке на Аляску

Сенаторы США Лиза Мурковски и Дэн Салливан, оба от штата Аляска, опубликовали сегодня следующие заявления после того, как двое российских граждан прибыли на пляж недалеко от Гэмбелла, расположенного на северо-западной части острова Святого Лаврентия на Аляске, и попросили убежища в Соединенных Штатах.

«Мы активно взаимодействуем с федеральными чиновниками и жителями Гэмбелла, чтобы определить, личности этих просителей убежища…, — сказала Мурковски. – Данная ситуация подчеркивает необходимость усиления безопасности в американской Арктике, которую я отстаивала на протяжении всего своего пребывания в Сенате».

Сообщается, что таможенная и пограничная служба направила самолет береговой охраны, чтобы добраться до места происшествия.

«Учитывая нынешнюю повышенную напряженность в отношениях с Россией, я связался с секретарем Министерства внутренней безопасности, — сказал Салливан. – Этот инцидент проясняет две вещи: во-первых, российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины. Во-вторых, учитывая близость Аляски к России, наш штат играет жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности Америки. Вот почему сенатор Мурковски и я просим чиновников в Вашингтоне определить приоритеты наших возможностей в Арктике, включая безопасность инфраструктуры, активы береговой охраны, порты и стратегические оборонные средства».

Таможенно-пограничная служба проводит процедуру определения возможности въезда вышеуказанных лиц в Соединенные Штаты. Сенаторы призвали власти США подготовить экстренный план на случай, если еще больше россиян покинет населенные пункты Берингова пролива на Аляске.