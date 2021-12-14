Американские пограничники открыли стрельбу по беженцами из России

18 нелегалов из России пытались прорваться в США из Мексики?

Таможенная и пограничная служба США (U.S. Customs and Border Protection, CBP) сделала заявление по поводу инцидента, произошедшего 12 декабря в пункте въезда Сан-Исидро, на границе между Сан-Диего и Тихуаной. Эта информация основана на предварительном рассмотрении Управления профессиональной ответственности Таможенной и пограничной службы США.

В воскресенье, 12 декабря 2021 г., примерно в 9:33 вечера по тихоокеанскому времени, внедорожник Ford, за которым следовал седан Mercedes, на высокой скорости приблизились к зоне первичной проверки в Сан-Исидро, штат Калифорния, пункт въезда в США из Мексики. Офицер CBP, проводивший предварительные проверки, проходя по полосе перед первичным осмотром, произвел около четырех выстрелов, попав в Mercedes. Седан Mercedes столкнулся с резко остановившимся внедорожником Ford.

В двух машинах находилось в общей сложности 18 нелегальных мигрантов, граждан России. В результате столкновения двое пассажиров Мерседеса получили легкие ушибы головы; в результате стрельбы никто не пострадал. В первом транспортном средстве, которое пересекло границу, находилось 12 человек – 7 взрослых от 21 до 53 лет и 5 детей от 0 до 5 лет; и 6 человек были во втором автомобиле – 4 взрослых от 24 до 43 лет и двое детей 10 и 14 лет.

Инцидент с применением силы в настоящее время расследуется департаментом полиции Сан-Диего и Управлением профессиональной ответственности CBP.

Водители обоих автомобилей (мужчины 29 и 24 лет) были арестованы, и им предъявлены обвинения в соответствии с Разделом 8 Кодекса США, раздел 1324.

Несколько полос движения в пункте въезда Сан-Исидро были перекрыты там, где произошел инцидент. Полосы движения были вновь открыты примерно в 5:30 утра понедельника.

Все инциденты, связанные с применением или попыткой применения летального оружия, рассматриваются Национальным советом по надзору за применением силы CBP (National Use of Force Review Board, NUFRB). NUFRB рассмотрит применение силы, чтобы оценить, соответствовали ли действия персонала CBP, вовлеченного в инцидент, всем соответствующим политикам агентства. Результаты каждого расследования NUFRB публикуются на общедоступном веб-сайте Таможенной и пограничной службы США, CBP.

Одновременно с происходящим инцидентом с применением оружия третье транспортное средство также пересекло пункт въезда Сан-Исидро по другой полосе движения и перемещалось в условиях обычного движения. Третий автомобиль, черный Dodge Durango, перевозил 8 человек – 5 взрослых от 20 до 34 лет, один пятилетний ребенок и один 17-летний подросток, которые также были определены как граждане России без документов для въезда в США.

Согласно последним сообщениям СМИ, в последнее время значительно увеличился поток нелегальных иммигрантов, пересекающих границу США. Сообщается, что из стран СНГ сюда прибывает до нескольких десятков человек.