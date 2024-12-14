С 18 декабря Калифорнии можно получить электровелосипед бесплатно.

С 18 декабря в Калифорнии у жителей появится возможность воспользоваться новой программой штата, с помощью которой люди с низким доходом смогут получить до $2000 на покупку нового электровелосипеда. Таким образом местные чиновники пытаются расширить доступ к транспортным средствам с нулевыми выбросами вне зависимости от их финансовых возможностей.

Проект субсидирования электровелосипедов реализуется в партнерстве с более чем двадцатью общественными организациями по всему штату, которые будут проводить агитацию и предоставлять помощь в подаче заявок.

После одобрения заявки калифорнийцы получат письмо с ваучером, с которым смогут отправиться в магазины для выбора двухколесного коня. В процедуру получения помощи экологичного транспорта включен просмотр видео о безопасности использования велосипеда в Калифорнии.

Законодатели Калифорнии считают, что доступность электровелосипедов приведет к снижению выбросов парниковых газов и уменьшению транспортных расходов для жителей с низкими доходами. По данным Института транспортной и градостроительной политики, электровелосипеды могут стать альтернативой автомобильным поездкам, особенно на небольшие расстояния.

Первый этап запуска программы предусматривает выделение трех миллионов долларов на финансирование до 1500 электровелосипедов.

Заявку на электровелосипед могут подать калифорнийцы старше 18 лет, чей доход не превышает 300% от федерального прожиточного минимума. Подробнее со всеми требованиями можно ознакомиться здесь.

Не пропустите начало подачи заявок – 6 часов вечера 18 декабря; они будут обрабатываться в порядке поступления до окончания ваучеров. Отобранные кандидаты будут уведомлены о получении помощи, которую можно будет использовать для покупки электровелосипеда в магазинах, участвующих в программе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship