Владимир Кара-Мурза выступил в Стэнфордском университете

В понедельник, 11 ноября, Владимир Кара-Мурза, известный российский оппозиционный политик, бывший политзаключенный, историк, публицист, автор и правозащитник, выступил на лекции Роберта Г. Уэссона в Стэнфордском университете.

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Кара-Мурза занимается политикой с конца 1990-х годов и неоднократно подвергался преследованиям со стороны российских властей. В 2015 и 2017 годах он дважды пережил серьёзные отравления, которые он и ряд расследователей считают попытками убийства.

В 2022 году Министерство юстиции России внесло Кара-Мурзу в список физических лиц — «иностранных агентов», а весной 2023 года он был приговорён к 25 годам лишения свободы по обвинениям в государственной измене и по одиозному “закону о фейках”, а также за сотрудничество с “нежелательной организацией”. Оппозиционер был освобождён 1 августа этого года в рамках обмена заключёнными между Россией и Западом. После освобождения Кара-Мурза вместе с другим политзаключенным Ильей Яшиным дали пресс-конференцию, а чуть позднее в США он наконец-то воссоединения с семьёй. Президент Джо Байден принял Кара-Мурзу и его семью, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку.

Сейчас оппозиционер продолжает свою активную политическую и правовую деятельность.

В Стэнфорде в начале своей речи он поблагодарил профессора Майкла Макфола, бывшего посла США в России, за приглашение в Калифорнию.

Кара-Мурза вспомнил о своём одиночном нахождении в камере и сказал, что после заключения он ценит каждую минуту на свободе. Он отметил, что неделей ранее Россия отмечала 35-летие конца коммунистического строя — 6 ноября 1991 года, когда деятельность КПСС и КП РСФСР была полностью прекращена.

“В следующем месяце россияне будут отмечать 25 лет правления Владимира Путина,” — констатировал он, отметив, что в 90-е годы в России действительно была реальная демократия, но действующий глава РФ довёл страну до диктатуры.

Кара-Мурза ответил на главный вопрос, который волнует многих: что пошло не так в России и почему страна избрала “собственный путь”? По его словам, многие страны прошли через похожие ситуации, как и его родина сегодня. Поэтому он уверен, что в самой большой стране мира будет ещё одно окно возможностей, и этот момент нельзя упускать в будущем.

“Если вы не хотите, чтобы зло прошлого вернулось снова, его нужно осудить публично и заставить ответить перед законом,” — сказал Кара-Мурза. Юристы, занимающиеся такими процессами, называют это “переходным правосудием”. В своём выступлении он провёл параллели между разными странами, где диктаторские режимы были свергнуты и заменены демократией. В таких странах, до появления в них демократии, институты правосудия были уничтожены.

Во время лекции Кара-Мурза вспомнил Владимира Константиновича Буковского, одного из основателей диссидентского движения в СССР, который смог рассекретить часть документов, касающихся действий советской власти.

По мнению Кара-Мурзы, современное российское правительство не смирилось с развалом Советского Союза и пытается восстановить его различными способами. При этом, с его точки зрения, страны Запада также не смогли или не захотели интегрировать Россию в “евроатлантические” институты, такие как НАТО, Евросоюз и другие. Он убежден, что Россия должна вернуться в “европейскую семью”, видит в этом перспективы и называет возвращение страны к европейским нормам жизни “светом в конце тоннеля”.

Приводя примеры стран Восточной Европы, которые присоединились к Евросоюзу и наладили тесные связи с Западом, он отметил, что ещё в 1995 году россияне надеялись на поддержку США, которые не сделали всего возможного, чтобы открыть двери для новой демократии, например, безвизовый режим и другие привилегии.

В своём выступлении Владимир Кара-Мурза подчеркнул, что Россия перестанет представлять угрозу миру и соседним странам только после того, как сможет наладить свои демократические институты и интегрироваться в западные организации, отстаивающие права человека и свободу. Он отметил, что лишь таким образом она сможет стать безопасной на многие годы вперёд, и от этого выиграют все стороны.

После краткого выступления российский правозащитник Владимир Кара-Мурза перешёл к ответам на вопросы гостей и модератора лекции, Майкла Макфола, который задал вопрос – почему оппозиционер вернулся в Россию, где его отправили в тюрьму, если ранее он жил в США и имел вид на жительство в этой стране, а также гражданство Великобритании.

Кара-Мурза ответил, что для него было важно иметь моральное право призывать россиян к каким-либо действиям, что было возможно только тогда, когда он находится внутри РФ. Это стремление привело его в заточение, которое, как он отметил, не продлилось долго. При этом он подчеркнул, что каждый человек должен сам решить, бояться ему российского режима или нет. Он перестал бояться Путина и именно поэтому посчитал нужным вернуться, как Владимир Буковский, который также имел гражданство Великобритании, но мечтал возвратиться на родину.

Несмотря на ситуацию в стране, Кара-Мурза продолжает мечтать о возвращении в Россию. В ходе лекции он акцентировал внимание на том, что в российских тюрьмах остаются многие политзаключённые, включая украинцев, которые боролись за территориальную целостность своей страны. Он вспомнил, как, находясь в заточении, узнал о том, что европейские страны и Вашингтон договорились об обмене заключёнными, и США были готовы поручиться за людей, у которых даже не было американского гражданства. Для него это стало настоящей поддержкой тех, кто выступает за демократию.

После своего выступления Владимир Кара-Мурза отправился в Берлин, где планируется его участие в «Антивоенном шествии», запланированном на 17 ноября. Представители российской оппозиции, среди которых также будут Юлия Навальная и Илья Яшин, намерены требовать вывода российских войск из Украины, немедленного освобождения политзаключенных, лишения Путина президентских полномочий и осуждения его как военного преступника и убийцу.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com