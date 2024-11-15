Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционный политик, выступил перед аудиторией в Стэнфордском университете по приглашению бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

Он поделился планами продолжить активную борьбу с режимом Путина и охотно отвечал на вопросы гостей в зале.

По мнению Кара-Мурзы, современное российское правительство не смирилось с развалом Советского Союза и пытается восстановить его различными способами.

При этом, по его мнению, страны Запада также не смогли или не захотели интегрировать Россию в евроатлантические структуры.

Один из вопросов к политику поступил от украинского гостя и касался Максима Каца, ранее опубликовавшего расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка.

Кац обвинил банк в краже денег вкладчиков, а Фонд борьбы с коррупцией — в «отмывании» репутации банкиров. ФБК отрицает все обвинения.

Кара-Мурза заявил, что не собирается ввязываться в подобные разговоры и настаивал на том, что нужно фокусироваться на войне, где постоянно гибнут ни в чем не повинные люди.

17 ноября оппозиционный политик присоединится к Юлии Навальной и Илье Яшину для участия в «Антивоенном марше» в Берлине. Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com