Елене Брэнсон предъявлены обвинения в незаконном лоббизме

Гражданке России и США было предъявлено обвинение в незаконных действиях и сговоре с целью действовать в США в качестве агента российского правительства, умышленно не зарегистрировавшегося в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), а также в сговоре с целью мошенничества с визами и предоставление ложных показаний ФБР.

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61-летняя Елена Брэнсон обвиняется в: (1) сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства без уведомления генерального прокурора, что влечет за собой максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы; (2) действовать в качестве агента иностранного правительства без уведомления Генерального прокурора, что влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы; (3) сговор с целью уклонения от регистрации в FARA, что влечет за собой максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы; (4) умышленный отказ от регистрации в соответствии с FARA, что влечет за собой максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы; (5) сговор с целью мошенничества с визой, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы; и (6) предоставление ложных показаний ФБР, что влечет за собой максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Согласно судебным документам, Елена Брэнсон по крайней мере с 2011 года работала от имени российского правительства и российских официальных лиц для продвижения интересов России в США в том числе путем координации встреч российских официальных лиц с американскими политическими деятелями и бизнесменами с целью публичного продвижения политики российского правительства. Брэнсон не уведомила генерального прокурора, как от нее требовалось, в том числе путем регистрации в соответствии с FARA.

“Как утверждается, Елена Брэнсон, двойная гражданка США и России, активно нарушала законы о регистрации иностранных агентов в Соединенных Штатах, чтобы продвигать российскую политику и идеологию,” — заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

Согласно судебным документам, российское правительство стремилось распространять российскую пропаганду и использовать российских граждан в США и ​​других странах для установления связей с общественными лидерами, политиками и бизнесменами США для достижения целей российского правительства. Российские лидеры, включая президента Владимира Путина, сделали публичные заявления, в которых признали эту внешнеполитическую стратегию российского правительства.

В рамках этих усилий российского правительства, начиная примерно с 2011 года, Брэнсон незаконно действовала в качестве агента российского правительства в США, не зарегистрировавшись в соответствии с FARA, как того требует отдельный закон. Среди прочего, примерно в 2012 году, после получения одобрения на самом высоком уровне российского правительства, Брэнсон учредила организацию «Русский центр Нью-Йорк» (RCNY). Она отправляла переписку тогдашнему премьер-министру Путину и встречалась с высокопоставленным министром правительства России в связи с началом своей деятельности в правительстве России в США.

Брэнсон получала от российского правительства финансирование в размере десятков тысяч долларов для RCNY и использовала RCNY для проведения мероприятий и обмена публичными сообщениями по указанию российского правительства и российских официальных лиц. Брэнсон также было поручено проводить мероприятия, призванные консолидировать русскоязычное молодежное сообщество в Америке в обмен на финансирование. Например, Брэнсон и RCNY организовали ежегодный молодежный форум, который частично финансировался организацией, контролируемой правительством Москвы.

Брэнсон получала финансирование и указания от российского правительства, в том числе от посольства РФ в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако в то же время она активно стремилась скрыть, что российское правительство давало ей задания и финансировало ее деятельность, и велела своим сообщникам делать то же самое.

Помимо RCNY, Брэнсон была председателем KSORS, который частично финансируется различными российскими государственными организациями.

Брэнсон также участвовала в схеме получения мошеннических виз для российских официальных лиц и их сообщников, предоставляя информацию о мероприятиях RCNY этим лицам для использования в качестве ложного предлога для получения виз для въезда в США.

В сентябре 2020 года ФБР провело беседу с Бренсон, во время которой она ложно утверждала, что российские официальные лица никогда не просили ее координировать какие-либо встречи между бизнес-лидерами США или политиками и официальными лицами из правительства Москвы. В 2020 году Брэнсон уехала из США в Россию. Примерно 15 октября 2021 года во время интервью российскому государственному телеканалу Брэнсон заявила, что покинула Соединенные Штаты, потому что считала, что ее могут арестовать.