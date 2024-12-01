Хантер Байден был признан виновным в преступлениях, связанных с приобретением оружия, и ожидал приговора, пишет VOA.

Президент США Джо Байден объявил в воскресенье, что помиловал своего сына Хантера, который ожидал вынесения приговора по двум федеральным делам позднее в этом месяце.

Ранее Байден обещал не предпринимать таких шагов, но в заявлении в воскресенье сказал, что принял это решение в ответ на то, что он назвал избирательным и несправедливым судебным преследованием.

«Обвинения по его делам появились только после того, как их спровоцировали несколько моих политических оппонентов в Конгрессе, чтобы напасть на меня и противостоять моему избранию», – сказал Байден.

В июне Хантер Байден был признан виновным в трех преступлениях, связанных с приобретением оружия в 2018 году. Прокуроры заявили, что он солгал при заполнении федеральной анкеты, заявив, что не употребляет наркотики и не зависит от них.

Он также признал себя виновным по делу, в котором его обвиняли в неуплате налогов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов.

Президент помиловал Хантера Байдена по обоим делам, а также за любое преступление, которое он «совершил или мог совершить или принять участие» в период с 1 января 2014 года по 1 января 2024 года.

«Я признал и взял на себя ответственность за свои ошибки в самые мрачные дни моей зависимости, – ошибки, которые были использованы для публичного унижения и позора меня и моей семьи в политических целях», – говорится в заявлении Хантера Байдена.

Президент Байден в своем заявлении выразил надежду, что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению».

«Всю свою карьеру я следовал простому принципу: просто говорить американскому народу правду. Вот правда: я верю в систему правосудия, но по мере того, как я разбирался с этим, я также пришел к выводу, что грубая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке. И как только я принял это решение в эти выходные, не было смысла откладывать его дальше», – сказал Байден.

Избранный президент Дональд Трамп осудил этот шаг, назвав его «злоупотреблением и отступлением от правосудия».

В конце своего первого президентского срока Трамп помиловал Чарльза Кушнера – отца своего зятя Джареда Кушнера. Трамп также помиловал бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, бывшего главного стратега Стива Бэннона и помощника Джорджа Пападопулоса.