«Победа Украины начинается с честности церкви»

Валентин Опря, автор книги «Не сирота», рассказывает о своей непростой жизни, которая прошла через трагическое детство, годы в детских домах и интернатах, поиски матери, сложные взаимоотношения с людьми и собой, а также о том, как вера помогла ему найти свой путь.

О книге и процессе ее создания

Написание книги стало для Валентина одновременно вызовом и способом исцеления. Всё началось с того, что его знакомая заметила, как талантливо он пишет в соцсетях, и предложила ему задуматься о большем. Тогда он решил поделиться своей историей в книге.

Однако сам процесс оказался мучительным. Валентин вспоминает, что каждый раз, описывая прошлое, ему приходилось заново переживать боль и травмы. Были моменты, когда он хотел всё бросить, так как был не в силах снова погружаться в пережитое. Но его держала мысль о том, что его книга может помочь другим и показать, что даже в самых трудных ситуациях всегда есть шанс на новую жизнь.

«Я понял, что написание этой книги — это не просто творчество. Это способ простить себя и тех, кто причинил мне боль», — говорит Валентин.

Детство: дом малютки, детский дом и интернат

Валентин родился в Одессе, но мать, будучи совсем молодой, не смогла его оставить. Так он оказался в доме малютки, а потом — в детском доме. Там он впервые столкнулся с жестокостью мира: отсутствие родительской любви, болезни (среди которых был рахит) и постоянное ощущение ненужности.

«Я часто спрашивал себя: почему меня бросили? Что со мной не так?» — вспоминает Валентин.

Сотрудники дома малютки помогли ему встать на ноги, но проблемы со здоровьем остались с ним навсегда. После детского дома шесть лет он провел в интернате, где жизнь была еще сложнее. Дисциплина, наказания, жесткие рамки — всё это оставило след в его душе.

Учителя и воспитатели часто говорили, что дети из интерната либо окажутся в тюрьме, либо в доме престарелых. Валентин вспоминает, как унизительно было слышать, что у него, как у сироты, якобы нет будущего. Но именно эти слова заставили его не сдаваться и идти вперед, несмотря ни на что.

Взрослая жизнь: борьба за место под солнцем

После выпуска из интерната Валентин поступил в швейное училище для людей с инвалидностью. Однако даже там ему пришлось доказывать, что он достоин большего: там его воспринимали как «ненужного», а директор училища сомневался в его способности учиться.

Но Валентин проявил упорство: после выпуска он пытался устроиться на работу, но коррупция и дискриминация закрывали перед ним многие двери. Несмотря на это, он нашел работу в небольшом частном ателье, где шил детскую одежду и где его мастерство, наконец, оценили по достоинству.

Поиск матери

Одной из самых болезненных тем в жизни Валентина был поиск биологической матери. Он начал искать её ещё в училище и, спустя годы, нашел. Однако их встреча не оправдала его ожиданий.

«Когда мы встретились, я понял, что она совсем не та, кого я себе представлял. Она была чужой», — делится он.

Мать отказывалась признавать его, и их общение быстро прекратилось. Этот опыт стал для Валентина уроком прощения. Он осознал, что не может изменить прошлое, но способен взять контроль над своим будущим.

Брак и личные кризисы

Валентин женился, но его семейная жизнь не сложилась. Развод стал болезненным моментом, который заставил его пересмотреть свои ценности.

«Я понял, что подсознательно искал в жене образ матери. Это была моя ошибка», — признает он.

После развода он столкнулся с чувством вины и осуждением со стороны окружающих, включая церковь. Но благодаря помощи духовного наставника и самоанализу ему удалось преодолеть личный кризис.

Вера как опора

Поворотным моментом, по признанию Валентина, стало знакомство с церковью. Как-то он встретил девушку, которая пригласила его на служение. Сначала он был скептически настроен, но постепенно вера стала важной частью его жизни.

«Я увидел, как искренни эти люди. Они вдохновили меня меняться», — говорит он.

В церкви он нашел поддержку, место для служения и возможности для развития. Через веру он научился принимать себя и брать ответственность за свои поступки.

Скандал с Демидовичем: удар по вере и путь к переосмыслению

Одним из самых болезненных моментов в жизни Валентина стал скандал, связанный с коррупцией в церкви. Эта история задела его за живое, ведь она касалась известных украинских пасторов — Сергея Демидовича и Геннадия Мохненко. Эти люди долгие годы были для него примером, их проповеди вдохновляли Валентина, а действия помогали справляться с трудностями.

Но когда вскрылись некоторые нелицеприятные факты, которые ставили под сомнение их честность, Валентин испытал глубокое разочарование. Оказалось, что за красивыми словами и благими делами скрывалась круговая порука, попытки замять скандалы и двуличие. Особенно тяжело ему было принять, что Геннадий Мохненко, которого он считал надежным духовным наставником, покрывал нечестные действия своих коллег как в Украине, так и за рубежом.

Для Валентина этот скандал стал болезненным напоминанием о том, что даже те, кто проповедует высокие идеалы, остаются людьми со своими слабостями. Он понял, как легко коррупция и лицемерие могут проникнуть туда, где должна быть духовная чистота.

«Я чувствовал себя обманутым. Эти лидеры не просто нарушили принципы, они подорвали доверие к церкви как к институту», — признается он.

Несмотря на кризис веры, Валентин не отрекается от своих убеждений. Напротив, он вынес из этого урок: важно не возводить людей на пьедестал, а “искать свои личные отношения с Богом”. Для него это стало шагом к более зрелому взгляду на веру.

Скандал, связанный с коррупцией в церкви, стал для Валентина точкой переосмысления: важно не идеализировать лидеров, а находить духовные ориентиры в чистоте своей веры и личных отношениях с Богом.