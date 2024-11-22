Что победа Трампа означает для иммигрантов и что может произойти дальше?

Ранние назначения в кабинете избранного президента Дональда Трампа сигнализируют о том, что безопасность границ и ограничения иммиграции будут в центре внимания его администрации. Но что это означает для иммигрантов и семей иммигрантов, их общин? Как могут выглядеть «массовые депортации»? И каково потенциальное влияние некоторых его политик на легальных иммигрантов и натурализованных граждан? По оценкам избранного вице-президента Дж. Д. Вэнса, это будет включать один миллион депортаций в год. Могут ли США позволить себе такую ​​политику?

На еженедельном брифингe для этнических СМИ 15 ноября эксперты по иммиграции разбирали иммиграционные приоритеты администрации Трампа и потенциальные последствия для иммигрантов и страны в целом.

Согласно данным переписи населения, по состоянию на июль 2023 года в США насчитывалось около 11,7 миллионов нелегальных иммигрантов — около 3,5% от общей численности населения и на 800 000 больше, чем в июле 2022 года. Рекордное количество иммигрантов за все время составляло 12 миллионов и было достигнуто в 2008 году.

Самый высокий показатель депортаций из внутренних районов США — 238 000 иммигрантов — был достигнут в 2009 году.

“В настоящее время большинство депортируемых нами людей уже находятся под стражей. Правительство просто забирает их и выясняет, разрешено ли им находиться здесь, как их вернуть, и примет ли их страна обратно,” — сказал Джереми Роббинс, исполнительный директор Американского иммиграционного совета.

“Однако при массовых депортациях мы говорим о поиске людей в их общинах,” — продолжил он. “Два отделения Департамента внутренней безопасности, которые этим конкретно занимаются, не имеют возможности. Это чрезвычайно дорого. У нас также нет возможности для содержания людей под стражей. Вам понадобится совершенно новый набор учреждений для предоставления убежища и судей, прежде чем вы сможете оправить людей домой.”

По его словам, депортация всех нелегальных иммигрантов, которые составляют около 4,8% рабочей силы США по состоянию на 2022 год, обойдется примерно в 315 миллиардов долларов и окажет отрицательное влияние на ВВП, по консервативным оценкам, в размере от 4,2% до 6,8%. Для сравнения, ВВП страны упал на 4,3% во время Великой рецессии с 2007 по 2009 год.

“Для большинства вещей, которые Конгресс будет финансировать, им понадобится 60 голосов. Для согласования бюджета нужно 50. Далеко не ясно, смогут ли они финансировать эти меры, но они могут перенаправить деньги из других источников,” — сказал Роббинс. “Можно использовать такие формы, как армия, но наши ресурсы уже ограничены.”

Роббинс пояснил, что текущий бюджет Департамента внутренней безопасности (DHS) — 107,9 млрд долларов на 2025 финансовый год — превышает все остальные бюджеты федеральных правоохранительных органов вместе взятые. Текущая ежедневная вместимость тюрем оценивается примерно в 50 000 человек. Конгресс выделил около 3,4 млрд долларов на ежедневное задержание в среднем 41 500 неграждан в 2024 году, из которых 60,1% не имеют судимости. Для сравнения, в 2023 году средства составили 2,9 млрд долларов на задержание в среднем 34 000 неграждан ежедневно.

“Наряду с трудностями получения двухпартийной поддержки Конгресса, Байден уже максимально задействовал имеющиеся ресурсы для обеспечения соблюдения,” — сказал Грег Чен, старший директор по связям с государственными органами Американской ассоциации иммиграционных адвокатов. “У них нет ресурсов, чтобы сделать больше, а заключение контрактов с частными учреждениями или обучение государственных и национальных гвардейцев будет означать более дорогостоящие задержки.”

Данные DHS за 2023 год показывают, что в абсолютном выражении при Байдене было выслано в 3,5 раза больше людей, чем при Трампе. Из 1,4 миллиона арестов, произведенных за 24 месяца 2019 и 2020 годов при Трампе, 47% были высланы из США. За первые 26,3 месяца при Байдене DHS произвело более 5 миллионов арестов, из которых 51% были высланы.

“Трамп так много говорил о массовых депортациях, что мы редко слышим о влиянии на систему легальной иммиграции, имея в виду сотни тысяч рабочих виз, семейных виз и гуманитарных виз, выдаваемых каждый год,” — сказал Чен.

По данным Департамента внутренней безопасности, ежегодное количество новых законных постоянных жителей сократилось при Трампе с 1 183 500 в 2016 году до 707 400 в 2020 году; с тех пор цифры снова выросли до 1 173 000 в 2023 году.

“Во время первой администрации Трампа мы наблюдали регресс — то есть обработка этих дел занимала гораздо больше времени,” — продолжил Чен. “Для рабочей или семейной визы, которая обычно может занимать от трех до шести месяцев, мы наблюдали, как эти сроки удваивались.”

“Эти задержки часто возникают из-за нехватки кадров в департаментах и ​​запросов на доказательства, т.е. “способов запроса дополнительной информации по делу для выявления мошенничества”. Но если использовать запросы без необходимости, они просто превращаются в бюрократическую волокиту. И если иммиграция будет недоступна для людей, которые пытаются приехать сюда законным путем, мы увидим большее количество нелегальной миграции,” – добавил он.

В настоящее время иммигранты, прибывающие в официальные пункты пересечения границы, могут записаться на прием через приложение CBP One и месяцами ждать оформления в США с временным гуманитарным паролем.

“Людям, которые пытаются въехать между этими пунктами, очень трудно получить право начать процесс получения убежища,” — сказала Джулия Гелатт, заместитель директора программы иммиграционной политики США Института миграционной политики. “При Трампе мы можем ожидать, что процесс CPB One в портах въезда прекратится, а это означает, что людям, прибывающим на границу, будет очень сложно получить доступ к законным процедурам предоставления убежища.”

“Вместо этого мы, скорее всего, увидим то, что видели раньше: люди платят контрабандистам, чтобы те провезли их в Соединенные Штаты, а не на границу, где многие люди теперь сами обращаются к пограничным властям, чтобы попросить защиты,” — добавила она.

Трамп также предложил сократить использование временного статуса, который распространяется на более чем миллион иммигрантов, в основном венесуэльцев, гаитян и сальвадорцев, и отменить отсрочку действий по прибытию детей (DACA), на которую полагаются около 580 000 иммигрантов. Верховный суд постановил в 2020 году, что президент может отменить DACA, политику, которая дает некоторым людям, нелегально приехавшим в США в детстве, право учиться и работать в стране.

“Большинство работодателей хотят нанимать легальную рабочую силу. Если их работники потеряют разрешения, такие как DACA и TPS, им придется их уволить,” — сказала Гелатт. “Мы стареющая страна, и когда мы теряем рабочих-иммигрантов, это не обязательно создает рабочие места для работников из США. Если работодатель теряет рабочих-иммигрантов, на которых он рассчитывает, он может передать свою деятельность по контракту или вообще закрыть магазин. Иммигранты и рабочие из США — это необходимое дополнение в рабочей силе”.

Данные Бюро статистики труда показывают, что уровень безработицы среди работников, родившихся в США, в 2023 году составил 3,6%, что является самым низким показателем за всю историю. В прошлом году доля трудоустроенных работников, родившихся в США в расцвете сил (от 25 до 54 лет), составила 81,4%, что является самым высоким показателем с 2001 года.

“Хотя массовые репрессии против этих иммигрантов потребуют больше ресурсов, чем будет у новой администрации, что приведет к экономическому опустошению по всей стране, они все еще рассчитывают на то, чтобы вселить страх в сообщества,” — добавил Чэн. “У нас есть люди с легальным статусом, которые звонят нашим адвокатам, потому что они боятся, что их арестуют, потому что они будут профилированы. Это законные опасения в этой новой среде.”

“Как это выглядит, когда кампания запугивания работает? Похоже на то, что дети не ходят в школу, потому что их родители боятся депортации, на нехватку работников здравоохранения, потому что люди переезжают в более безопасные штаты или их высылают из страны, на нехватку учителей здесь, в TPS и DACA,” — сказала Элизабет Тауфа, юрист по вопросам политики в Центре правовых ресурсов иммигрантов.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com