57-летнему Санджаю Каушике также предъявлено обвинение в даче ложных показаний о его действиях, пишет VOA.

Гражданину Индии Санджаю Каушике было предъявлено обвинение в сговоре с целью экспорта контролируемых авиационных компонентов двойного гражданского и военного назначения конечным пользователям в России в нарушение Закона о реформе экспортного контроля, а также в даче ложных показаний. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства юстиции США.

Каушик был арестован в Майами 17 октября «в соответствии с уголовным иском и ордером на арест».

В сообщении отмечается, что еще в марте 2023 года Каушик «вступил в сговор с другими лицами» с целью незаконного приобретения товаров и технологий аэрокосмического назначения из США для юридических лиц в России. Товары были закуплены под ложным предлогом того, что они будут поставляться его индийской компании, хотя на самом деле они предназначались для конечных потребителей в России.

Минюст США утверждает, что Каушик и его сообщники приобрели у американского поставщика систему ориентации (AHRS), которая представляет собой устройство, предоставляющее данные навигации и управления полетом для самолетов.

«Такие компоненты, как AHRS, требуют лицензии Министерства торговли для экспорта в определенные страны, включая Россию, – говорится в сообщении. – Чтобы получить экспортную лицензию для AHRS, Каушик и его сообщники ложно утверждали, что его индийская компания является конечным покупателем и что компонент будет использоваться в гражданских вертолетах. Каушике и его сообщникам удалось приобрести AHRS, однако товары в конечном итоге были задержаны до того, как были вывезены за территорию Соединенных Штатов».

На данный момент все подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде. В случае признания виновным Каушике грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он также должен будет выплатить до 1 миллиона долларов по каждому пункту обвинительного заключения, говорится в сообщении.

Расследование координировалось через KleptoCapture – межведомственную целевую группу Министерства юстиции, занимающуюся обеспечением соблюдения санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, введенных США и их союзниками в ответ на вторжение России в Украину.