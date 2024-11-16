Украинский кандидат в Калифорнии: «Америка проголосовала за холодильник»

Украинский кандидат в Городской совет Ранчо-Кордовы рассказал, почему украинцы в США голосовали за Трампа.

5 ноября в Калифорнии, как и по всей стране, завершился День выборов, на которых одновременно выбирали нового президента и вице-президента США, а также чиновников на многочисленные муниципальные должности. И хотя уже известно, кто стал победителем в президентской гонке, подсчёт голосов избирателей, выбиравших местных чиновников и законодательные инициативы, голосов продолжается.

Мы решили обсудить подготовку к выборам, сам процесс голосования и поддержку выходцев с постсоветского пространства в Калифорнии с одним из русскоязычных кандидатов на пост члена Городского совета города Ранчо-Кордова, округ Сакраменто, Сергеем Прониным, который уже давал интервью “Славянскому Сакраменто”. Видеоинтервью было записано на третий день после выборов, окончательные результаты голосования пока не оглашены.

Пронин — единственный кандидат, говорящий, помимо английского, на русском и украинском языках, которые тоже является родным для него, поскольку Сергей родом из Украины. Он сохраняет хорошее настроение, несмотря на то, что в своём избирательном округе он занимает третье место по количеству голосов. Но, как говорится, ещё не вечер, и ситуация может измениться, ведь голоса продолжают подсчитывать.

Голоса калифорнийцев также разнятся в зависимости от географии: всё побережье, кроме крошечного северного округа Дел-Норт, отдало предпочтение партии синего цвета — демократам. Республиканцы завоевали доверие избирателей в Центральной долине, из округов, восточнее залива Сан-Франциско, севернее столицы штата — города Сакраменто, а также в районах пустыни Мохаве.

Близкие и те, кто голосовал за Сергея, звонят ему и спрашивают, что происходит с выборами. Он шутливо отвечает: «Пока не выиграл!» Тем не менее Пронин не сдается и отмечает, что участие в этой предвыборной гонке дало ему возможность участвовать в новом для него необычном проекте, который стал началом его политической карьеры.

Это действительно так, т.к. американец украинского происхождения никогда не выдвигал себя на общественную должность. Сергей окончил Калифорнийский государственный университет в Сакраменто, где получил степень бакалавра в области делового администрирования и бухгалтерии, затем он получил степень MBA в Калифорнийском баптистском университете и степень магистра в области индустриально-организационной психологии в Гарварде. В настоящее время он является директором Bryte Christian Academy, до этого управлял семейным бизнесом.

Пронин охотно делится советами для тех, кто тоже хотел бы участвовать в муниципальных выборах в будущем. Главное, на чем он акцентирует внимание, — это то, что он с женой решили не тратить на агитацию более чем $2000 и не собирали деньги с тех, кто его поддерживал. Начинающий политик заметил, что не отказался бы от щедрого пожертвования, но такого не поступило.

Сергей выдвигался в качестве независимого кандидата, но отмечает, что более серьезные выборы чаще всего требуют принадлежности к какой-либо партии. Традиционно в Калифорнии большинство голосов отдается Демократической партии, но Пронин, скорее всего, вступит в Республиканскую партию, GOP, так как ему больше симпатизируют кандидаты так называемого красного толка, цвета, используемого республиканцами с 2010 года.

Пронин посоветовал всем будущим кандидатам использовать сервис Every Door Direct Mail, (EDDM), доступный через Почтовую службу США (USPS). С его помощью можно рассылать предложения по почте, включая информацию о своей кандидатуре, жителям конкретных районов. Система предлагает рассылку корреспонденции в пределах индекса, по которому организуются выборы. Самостоятельно раскладывать любую корреспонденцию в почтовые ящики в США считается противозаконным. Отправка писем “вручную” может оказаться достаточно затратной, услуга рассылки корреспонденции “оптом” может позволить значительно сэкономить. Используя такие специализированные услуги, кандидаты могут эффективно общаться с избирателями, не неся при этом больших финансовых затрат.

Во время интервью Пронин рассказал, за кого проголосовали украинцы, обладающие правом голоса. Американцы украинского происхождения из его окружения выбирали Трампа. Сергей связывает это с тем, что люди, живущие в Калифорнии и по всей Америке, больше переживают за внутренние проблемы США. Многие покинули Украину задолго до войны с Россией и ментально простились с родиной в момент принятия решения об эмиграции.

До войны уезжали люди, недовольные состоянием дел в Украине, её экономикой, политической ситуацией и высоким уровнем коррупции. В настоящее время граждане Украины, которые построили здесь свою жизнь, родили детей, а некоторые уже и внуков, не считают себя иммигрантами.

Им, конечно же, больно за неспровоцированное нападение России на Украину, это совершенно неправильно и несправедливо по отношению ко всему, что связывает эти государства. Политик говорит, что война ужасна, и подчеркивает, что в Калифорнии практически все украинцы поддерживают свою страну в этой войне, но риторика Трампа им ближе, так как они считают, что войну нужно заканчивать.

Кандидат в Городской совет Ранчо-Кордова указывает на то, что команда Байдена-Харрис не имеет никакого плана по окончанию войны. Помощи, которая выделялась и выделяется, недостаточно. Личное мнение Пронина заключается в том, что нужно было максимально помогать в начале войны, особенно перед и во время осеннего наступления 2022 года, когда Украина освободила Харьковскую, часть Донецкой и часть Херсонской областей. Возможно, тогда был реальный шанс сломить ситуацию и выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Но помощи было просто недостаточно.

“Одними Джавелинами, Хаммерами и десятком Хаймарсов (а на тот момент, возможно, их было и меньше) войну с Россией не выиграть,” – говорит Пронин.

При этом Сергей эмоционально вспоминает летнее наступление 2023 года, когда украинцам не хватало вооружения. У него и окружающих его украинцев много вопросов к действующей администрации в Белом доме.

“Почему до сих пор Украина не получила в полной мере помощь, которую одобрил Сенат страны? Почему не вводятся реальные санкции? Почему продолжается торговля с Россией в обход действующих санкций на государственном уровне? Где, вообще, Ленд-лиз, который был одобрен несколько лет назад? Обещать можно много, но риторикой, тем более, войну не выиграть. Границы 1991 года? Но как? Камала Харрис не отвечает на эти вопросы. Официальных переговоров с Россией так никто и не ведет. Ни одна из администраций не пойдет на ввод американских войск и прямое столкновение с Россией. Третья мировая никому не нужна. Получается, мы находимся в тупике,” – поясняет Пронин.

Украина обескровлена, и эту войну нужно заканчивать. Трамп это и обещает. Да, для этого должны быть переговоры, компромиссы, уступки и договоренности с обеих сторон. Реально нужно оценивать ситуацию и исходить из уже сложившихся обстоятельств, считает он.

В ходе видеоинтервью Пронин ответил на вопрос о возможности сворачивания программы помощи U4U беженцам из Украины. Сергей считает, что когда война закончится, поток украинских беженцев прекратится, и программа Uniting for Ukraine станет не нужна сама по себе.

По словам политика, большой процент сегодняшних украинских беженцев не хочет оставаться в США после окончания войны. “Многие, кого я лично знаю, планируют вернуться назад, так как переезд был вынужденным, срочным и не совсем добровольным. У людей осталась жизнь, бизнес и имущество на родине,” — поясняет Пронин.

Он считает, что возврат беженцев будет одним из основных требований Украины к мировому сообществу после заключения возможных мирных соглашений с Россией. На его взгляд, единственный вопрос будет касаться тех беженцев, которые до переезда в США жили на ныне оккупированных территориях, если они так и останутся под российским контролем. Но он думает, что в таком случае эти беженцы смогут рассчитывать на политическое убежище.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship