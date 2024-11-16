Об этом президент Украины заявил в интервью Украинскому радио, пишет VOA.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Киев хотел бы закончить войну с Россией в следующем году «дипломатическими путями».

Зеленский выступил на следующий день после того, как заявил, что война закончится «раньше», когда президентом станет Дональд Трамп.

Он также выступил через день после того, как президент России Владимир Путин провел свой первый за почти два года телефонный разговор с крупным западным лидером, пообщавшись с канцлером Германии Олафом Шольцем, который инициировал этот звонок, несмотря на возражения Киева.

«С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно», – сказал Зеленский в интервью Украинскому радио.

Между Россией и Украиной до сих пор не было серьезных переговоров. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал заключить быстрое соглашение, чтобы положить конец войне.

«Мы должны понимать, чего хотят русские», – сказал Зеленский.

Владимир Путин заявил, что согласится на переговоры с Украиной только в том случае, если Киев сдаст оккупированные Москвой украинские территории и выполнит ряд дополнительных условий, среди которых – отказ Украины от намерения вступить в НАТО. Кремль сообщил, что он повторил эти требования в пятницу в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский отверг условия Путина, отметив, что России выгодно «договариваться сегодня на капитуляционных условиях» и, что этого им «никто не даст».

В феврале 2025 года будет отмечаться третья годовщина вторжения России в Украину. Российские войска в последние месяцы постепенно продвигаются вглубь украинской территории, превосходя Украину по численности войск и вооружению.

Зеленский заявил в субботу, что российские войска несут большие потери, что продвижение в некоторых районах «замедлилось», признав, что «есть медленный, но все же прессинг и движение россиян». Он добавил, что Украина сражается с государством, «которое не ценит своих людей, у которого много техники, которой все равно, сколько людей погибнет».

Перспектива возвращения Дональда Трампа к власти в США в следующем году подняла вопросы о будущем этой войны.