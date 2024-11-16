Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что между ним и будущим президентом США Дональдом Трампом сложилась конструктивная коммуникация, в ходе которой украинская сторона смогла аргументированно изложить свою позицию по вопросам мирного урегулирования военного конфликта. Об этом Зеленский рассказал в интервью «Суспільному» по случаю 100-летия Украинского радио.

“Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал”, — подчеркнул украинский президент.

На уточняющий вопрос о том, предъявлял ли Трамп требование Украине участвовать в переговорах с Россией, Зеленский ответил: “Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, с Трампом, с Байденом и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика “Сядь и слушай” не работает”.

По словам украинского президента, при администрации Трампа война может завершиться быстрее. “Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради навязанной несправедливости. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно,” — отметил Зеленский.