Славянская церковь в Атланте провела богослужение совместно с местной полицией

В прошедшие выходные славянская церковь New Life Church в городе Атланта (штат Джорджия) провела совместное служение благодарения с полицейскими округа Форсайт. Торжественное богослужение посетили десятки представителей правоохранительных органов – Дорожной полиции и Управления шерифа округа.

“Для нас является привилегией прославлять Господа совместно с представителями правоохранительных органов нашего округа”, – сказал пастор церкви Василий Лантух.

Как свидетельствует видео, представители правоохранительных органов округа Форсайт участвовали в богослужении наравне с членами церкви и даже вели прославление.

“Мы являемся частью этого коммьюнити, мы живем вместе с вами, наши дети посещают одни и те же школы с вашими детьми, – выступая со сцены церкви, произнес шериф округа Рон Фримен. – Мы не дискриминируем обращающихся к нам граждан ни по политическому признаку, ни по гражданскому”.

Мероприятие прошло в рамках национальной недели Faith & Blue National Weekend.

“Мы все – разные, таким нас соделал Бог, но единственное, что нас объединяет – это любовь нашего Господа, – сказал шериф, призвав славян к сотрудничеству с правоохранителями для всеобщего блага.

Участники богослужения говорили о возросшем недоверии американцев к представителям правоохранительный органов, а также призывали к взаимопониманию общества с полицией во время гражданских потрясений.

“Спасибо за ваше служение нашему сообществу. Мы находимся под защитой Божьих ангелов, – обращаясь к полицейским, сказал пастор Лантух. – Вы исполняете заповедь Господню, которая гласит: нет большей любви, если кто положит свою жизнь за друзей своих”.

В ходе мероприятия членам церкви был представлен один из пасторов общины, который, по словам шерифа, является капелланом одного из отделов местной полиции.