Триумфально вернувшись на пост президента, приоритеты Дональда Трампа и его администрации скорее всего будут связаны с выполнением нескольких ключевых обещаний, которые он озвучивал на протяжении своей предвыборной кампании. Анализируя его риторику и взгляды на политические и экономические вопросы, можно выделить несколько сфер, в которых он постарается действовать решительно.

Миграционная политика и безопасность на границах

Миграционный вопрос всегда был одним из ключевых для администрации Трампа. Как говорят аналитики, одним из первых шагов Трампа, вероятно, станет ужесточение миграционной политики. В свой предыдущий президентский срок он активно продвигал строительство стены на границе с Мексикой и усиливал меры по депортации нелегальных мигрантов. Также специалисты считают, что Трамп может попытаться ускорить проекты по укреплению пограничной инфраструктуры и продолжить ужесточение мер против нелегальной миграции.

Экономика и налогообложение

Дональд Трамп известен своей политикой снижения налогов для бизнеса и богатых американцев. Поэтому одним из его первых решений, скорее всего, будет внедрение новых налоговых послаблений, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование внутреннего производства. Он также может предложить меры для снижения государственного регулирования с целью дать бизнесу больше свободы и ускорить экономический рост.

Внешняя политика и отношения с Китаем

На протяжении всей своей кампании и предыдущего президентства Трамп подчеркивал необходимость жесткой политики в отношении Китая. Скорее всего, он будет усиливать экономическое давление на Китай с помощью новых тарифов и санкций, а также стремиться ограничить влияние китайских компаний на американском рынке. Это может включать дальнейшее ограничение доступа китайских технологических компаний, таких как TikTok и Huawei, к американскому рынку.

Военная поддержка и борьба с международным терроризмом

47-й президент традиционно уделяет большое внимание вопросам обороны и борьбы с терроризмом. Предполагается, что на посту президента он возобновит активную поддержку армии в том числе путем увеличения военного бюджета и усиления присутствия США в стратегически важных регионах. Он также будет стремиться укрепить союз с Израилем и продолжить оказание давления на Иран.

Энергетическая независимость и отказ от “зеленых” инициатив

Трамп известен тем, что всегда критически относился к экологическим инициативам, связанным с проблемой изменения климата и переходом на возобновляемые источники энергии. Во время его предыдущего президентского срока наблюдалось стремление к энергетической независимости США путем поддержки добычи нефти и газа в стране. Аналитики полагают, что избранный президент приостановит или отменит инициативы, направленные на снижение углеродных выбросов в пользу развития традиционных источников энергии и создания рабочих мест в энергетическом секторе.

Здравоохранение и отмена “Обамакэр”

Будучи президентом в 2016 – 2020 годах Трамп активно стремился отменить закон о доступной медицинской помощи, известный как “Обамакэр”. Скорее всего, одним из первых его действий может стать новое предложение реформы здравоохранения, которая будет уменьшать роль государства и поддерживать частное страхование.

Правосудие и реформа системы выборов

Трамп неоднократно высказывался о необходимости реформы избирательной системы. Поэтому ожидается, что он выступит с инициативами, направленными на усиление контроля за выборами и борьбу с мошенничеством. Это может включать в себя ужесточение требований к идентификации избирателей, а также ограничение возможности голосования по почте, которое, по его мнению, снижает доверие к выборам.

Сторонники избранной президента убеждены, что приоритеты Трампа будут направлены на укрепление внутренних позиций США и продвижение его философии “Америка прежде всего”, которая неоднократно критиковала в СМИ и ее описывали как “Америка в одиночку”.

Дела против Трампа – «коррумпированная охота на ведьм»

Когда Дональд Трамп вступит в должность президента, он получит возможность закрыть оставшиеся дела против себя. Контролируя Министерство юстиции, он сможет уволить специального прокурора Джека Смита, который ведет два ключевых расследования против него: одно касается роли Трампа в попытках отменить результаты выборов 2020 года, другое — предполагаемого нарушения правил обращения с секретными документами после его ухода с поста. Увольнение Смита фактически прекратит оба дела.

Кроме того, Трамп может распорядиться прекратить апелляцию по делу о документах. Трамп не скрывает своих намерений: в интервью он отметил, что уволит Смита немедленно и собирается подать на него в суд, считая дела политически мотивированными и «коррумпированной охотой на ведьм».