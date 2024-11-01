В 2022 году на Гавайях состоялось голосование в Совете по земельным и природным ресурсам штата о переименовании Национального исторического парка Форта Елизаветы, который включает в себя крепость, возведенную во втором десятилетии XIX века. Эта территория стала местом первой русской колонии на Гавайских островах, когда русские моряки прибыли сюда в 1804 году.

Чтобы подчеркнуть роль парка в истории коренных гавайцев местными чиновниками было предложено новое название для парка — Государственный исторический памятник Паулаула, которое получило единогласную поддержку. Елизаветинский форт является напоминанием о коротком русском предприятии на Гавайях между 1815 и 1817 годами., после роспуска которого форт размещал гавайских солдат более сорока лет. Паулаула — коренное гавайское название форта.

По мнению инициаторов изменений, новое имя подчеркивает важность этого объекта в истории коренных гавайцев и его связь с местной культурой. Вывеска “Форт Елизаветы” была заменена на новое название, и данное изменение затрагивает не только таблички, но и восприятие истории этого места для всей “Русской Америки”. В настоящее время на картах Google это место обозначается как Pāʻulaʻula – Russian Fort Elizabeth State Historical Park.

Изменение название было объясняется тем, что до прихода русских на острове Кауаи проживали коренные жители, которые строили крепость, которая на протяжении многих лет служила резиденцией для королевских семей Гавайев, включая последнего короля Каумуалии. Несмотря на это, официально считалось, что строительство форта осуществлялось Русско-американской компанией. В период русского присутствия на острове предпринимались попытки присоединения Гавайских островов к Российской империи, однако иностранцы были вытеснены местными жителями и американцами.

После закрытия русской колонии Форт Елизаветы использовался для различных нужд, включая военную базу и обычное поселение. Со временем от форта остались лишь руины. В 1966 руины крепости были объявлены Национальным историческим памятником США.

До 2022 года местные чиновники предпринимали попытки переименовать парк, однако они были безуспешными. Ребрендинг парка последовал за федеральным обвинением Елены Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента, которая годами пыталась остановить попытки переименовать парк.

В 2017 году русские и русские американцы отмечали 200-летие форта трехдневным форумом, что широко освещалось российскими СМИ. Елена Брэнсон, гражданка США и России, координировала усилия по сохранению русского названия; это она организовала празднование юбилея, оплатила поездку группы людей из Кауаи, включая члена окружного совета Кауаи, в Москву для встречи с российскими правительственными чиновниками в 2019 году. Конфликт интересов разбирался Советом округа. Прокурор округа посчитал, что “член Совета Кауден неправомерно приняла средства от государственных российских нефтеперевозочных компаний и американской транснациональной нефтяной компании, и аналитического центра, который якобы проводит прокремлевскую политику и превращается в невольный инструмент политического вмешательства России”.

На нескольких страницах федерального обвинительного заключения Брэнсон перечисляется, как она и ее Русский Центр в Нью-Йорке отстаивали российские интересы на Гавайях, работая над предотвращением изменения названия парка.

Археолог из Гавайского университета в Хило Питер Миллс, который задокументировал сложную 200-летнюю историю форта в книге “Русские приключения Гавайев: новый взгляд на старую историю”, сказал изданию The civil beat, что его часто удивляло количество денег и внимания, которое русские и русские американцы уделяли форту, который в настоящее время представляет собой не более чем груду камней.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship