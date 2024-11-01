Роберт Шонов приговорен почти к пяти годам лишения свободы за то, что в качестве частного контрактора проводил мониторинг общедоступных российских СМИ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Бывший сотрудник консульства США во Владивостоке приговорен к четырем годам и десяти месяцам тюремного заключения по обвинению в «тайном сотрудничестве с иностранным государством», сообщили в пятницу российские информагентства.



Приморский краевой суд признал бывшего сотрудника Генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова виновным по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и приговорил его к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Шонову также назначен штраф в размере миллиона рублей; после отбывания срока ему ограничат свободу передвижения сроком на год и четыре месяца. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дальнего Востока России.

В заключении ФСБ говорится, что Роберт Шонов работал в качестве «информатора посольства США в Москве, собирая с сентября 2022 года информацию о ходе специальной военной операции» и мобилизации в России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году».

Согласно решению суда, опубликованному на сайте Приморского суда Владивостока, у Роберта Шонова были изъяты 400000 рублей (эквивалент 4343 долларов) и электронное устройство, «связанное с совершением преступления».



Роберт Шонов проработал в консульстве США более 25 лет – до 2021 года, когда Москва ввела ограничения для местных сотрудников, работающих в иностранных миссиях.



1 апреля 2021 Госдепартамент объявил, что консульство США во Владивостоке не сможет возобновить работу ввиду нехватки персонала и приостановил его деятельность на неопределенный срок.



Тогда, по данным Госдепартамента, Шонов стал частным контрактором консульства. В его функции входил сбор пресс-релизов общедоступных российских СМИ. Шонов был принят на работу в компанию, заключившую контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами.



«Как и любая дипломатическая миссия в мире – включая Представительство России в США – Посольство США заключает контракты с местными службами для обеспечения работы своей дипломатической миссии. Единственная роль господина Шонова на момент его ареста заключалась в составлении резюме материалов прессы из общедоступных российских СМИ. То, что он стал объектом преследования по закону о “конфиденциальном сотрудничестве”, подчеркивает вопиющее использование Российской Федерацией все более репрессивных законов против собственных граждан», – отмечается в документе.



62-летнего Роберта Шонова арестовали весной 2023 года по подозрению в передаче секретной информации о войне России на Украине в США в обмен на деньги.

Ранее Москва обвиняла Шонова в передаче работникам посольства информации о том, как призывная кампания в России влияет на политические настроения в стране.



В сентябре 2023 года Россия выслала двух американских дипломатов – первого секретаря посольства Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна – за то, что они «взаимодействовали с российским гражданином Робертом Шоновым», обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством.



Госдепартамент подчеркивает, что обвинения в адрес Шонова являются «совершенно необоснованными».

«Обвинения в адрес господина Шонова совершенно необоснованны. Как мы уже заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами, – заявил год назад официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – То, что Россия выдвинула обвинения против Шонова в нарушении закона о “конфиденциальном сотрудничестве”, только подчеркивает все более репрессивные действия, которые российское правительство предпринимает против своих собственных граждан».



«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях Россия обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство, и мы ожидаем от них выполнения этого обязательства», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента.



Статья о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством» появилась в Уголовном кодексе России в июле 2022 года.

Подпадающие под нее действия не содержат признаков государственной измены или шпионажа. Наказание по этой статье – от трех до восьми лет лишения свободы. Наиболее частое обвинение – «связь с Украиной». По данным сайта Север.Реалии, за два года по этой статье в России возбуждено не менее 40 уголовных дел.



За последние годы несколько граждан США были арестованы и приговорены к длительным срокам тюремного заключения в России. Другие, находясь под стражей, ожидают суда.

В августе США и Россия провели обмен заключенными. Среди них – репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович. Ряд граждан США (некоторые – с двойным гражданством) по прежнему под стражей в России.