Гавайская история президента Русского центра в Нью-Йорке Елены Брэнсон

Недавно в эфире телеканала RT президент Русского центра в Нью-Йорке Елена Брэнсон заявила, что деятельность ее организации расследуется агентами Федерального Бюро Расследований. По словам госпожи Бренсон, ввиду этого, ей даже пришлось покинуть США, спешно выехав в Россию. В редакцию “Славянского Сакраменто” попали документы сoвета по этике гавайского округа Кауаи, где в 2019 г. местные власти разбирали общественную деятельность Бренсон.

Сoвет по этике 2019-18 гавайского округа Кауаи (Kauai County) 19 июля 2019 года рассматривал возможный конфликт интересов от 9 мая 2019 года от Фелисии Кауден в отношении пункта повестки дня C 2019-102, касающегося пожертвования от Русского центра в Нью-Йорке на командировочные расходы.

Фелисия Кауден, которая на тот момент являлась членом Советом округа, давала показания по запросу от бывшего прокурора округа Мауна-Кеа Траск, который посчитал, что “член Совета Кауден неправомерно приняла средства от государственных российских нефтеперевозочных компаний и американской транснациональной нефтяной компании, и аналитического центра, который якобы проводит прокремлевскую политику и превращается в невольный инструмент политического вмешательства России”.

Фелисия Кауден сказала, что она “ничего не знала”, что она “в замешательстве” из-за происходящего, также она сообщила, что “ребята из ФБР пришли и общались со мной в течение трех часов, потому что хотели знать, что там [в России] будет”, также она “пошла в Государственный департамент, ко всем, Комиссию по расходам на кампанию…”

На заседании Совета по этике округа Кауаи присутствовала Елена Брэнсон, президент Русского центра в Нью-Йорке и председатель Совета русской общины и имеющая американское гражданство. По ее словам, они организовывали мероприятие [Fort Ross Dialogue] в честь 200-летия Форт-Росс за 2 года до описываемого Совета по этике, на которую пришли “все, кто мог”. В ответ организаторы решили пригласить людей в Россию для “культурного обмена”. “Фелисия могла приехать [в Россию] как частное лицо,” – заявила на заседании Совета Брэнсон. Кроме того, она заявила, что она сама купила билет и номер в отеле, и она не понимает, почему это все происходит, ведь люди приехали для “культурного обмена”, ведь это “так хорошо”.

Бывший прокурор настаивал, что поездка в Россию входит в рамки этики для члена совета округа, поскольку “Fort Ross Dialogue, организованный совместно с компанией Fort Ross Conservancy из Сан-Франциско, ежегодно проводится при поддержке Chevron, Транснефти, Совкомфлота. Транснефть – российская государственная транспортная монополия, крупнейшая трубопроводная компания в мире, Морское пароходство Совкомфлот на 100% принадлежит России, они также управляют нефтью”, и, по его словам, Фелисия то ехала как гражданка Фелисия, то как член Совета, а на нее смотрят работники.