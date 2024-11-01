25 сентября 2022 года пятидесятнический пастор «Церкви Святой Троицы» Николай Романюк произнес антивоенную проповедь, в которой он осудил конфликт, призвал к духовной борьбе.

В проповеди пастор сказал: “Не важно, какой царь к этому призывает: украинский, американский или наш. Я бы хотел сказать, это не наша война. Наша война не против плоти и крови, а против духа злобы.”

За эту проповедь он был отправлен в СИЗО 18 октября 2024 года. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Прошли обыски в его доме пастора и в жилищах ещё нескольких служителей и прихожан церкви. В результате обысков изъяли компьютеры, ноутбуки, флешки, диски и некоторые документы.

20 октября суд арестовал Романюка до 16 декабря.