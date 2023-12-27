Елизаветинская крепость: восхождение и падение форта Елизаветы на Гавайском архипелаге.

На протяжении многих лет Гавайи служили пристанищем для жителей разных стран, включая колонистов из Российской империи. В 19 веке исследователи начали активно осваивать острова и вписывать свою историю в судьбу этих земель. Елизаветинская крепость, также известная как Форт Елизаветы, является одним из памятников Русской Америки – совокупность владений Российской империи в Северной Америке, к которым относились Аляска, Алеутские острова, архипелаг Александра и поселения на тихоокеанском побережье современных США (Форт-Росс) и Елизаветинская крепость (Гавайи).

Появление русских на Гавайях

В начале 19 века Российская империя проявила интерес к Тихоокеанскому региону в связи с необходимостью продвигать свое влияние и налаживать торговые отношения.

В начале XIX века Гавайи исследовали русские мореплаватели, в частности участник первого русского кругосветного путешествия капитан Юрий Лисянский (его именем назван один из островов архипелага). В 1804 году Гавайи посетила экспедиция, организованная руководившим в то время Русско-американской компанией Александром Барановым. Это был период активного освоения русскими Аляски и Калифорнии, поэтому неудивительно, что был проявлен интерес и к стратегически очень удобно расположенным Гавайским островам. Тем не менее в последующие несколько лет контакты русских с гавайцами оставались нерегулярными и ограничивались покупкой продуктов и сандалового дерева.

Итак, в 1804 году русская экспедиция в рамках первого кругосветного путешествия под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского прибыла на Гавайи, установив торговые отношения с королевскими правителями островов. Итак, 1804 году русская экспедиция в рамках первого кругосветного путешествия под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского прибыла на Гавайи, установив торговые отношения с королевскими правителями островов. В течение следующих нескольких десятилетий, русские колонисты стали прибывать на Гавайи, чтобы заниматься торговлей, миссионерской работой и продвижением российских интересов. Были установлены отношения с соперничающими между собой королями Камеамеа и с Каумуалии. Последний выразил желание перейти в подданство России, если империя согласится защитить его от посягательств Камеамеа.

Основание форта

В 1815 году представитель Русско-американской компании договорился с гавайским королевским правителем Кауюану о возможности установить русскую колонию на острове Кауаи. В 1817 году, после разговоров и соглашений, русские колонисты начали строительство Елизаветинской крепости на южном берегу реки Ханалей в гавани Навилили. Крепость была названа в честь императрицы Елизаветы, жены императора Александра I.

В январе 1815 года вождь острова Кауаи Каумуалии захватил севшее на мель в гавани Ваимеа русское судно “Беринг” с грузом. Для того чтобы вернуть принадлежащее Русско-американской компании имущество, правитель русских поселений в Америке Александр Баранов отправил экспедицию во главе с врачом Георгом Шеффером, которому было поручено завоевать расположение короля Камеамеа, добиться торговых привилегий и после этого поставить вопрос о возмещении ущерба, связанного с захватом корабля «Беринг». В ходе переговоров Шеффер получил людей и средства для своей деятельности, в итоге во владениях Каумуали он построил три крепости, из которых сохранился до наших дней Форт Елизаветы.

Крепость была важным стратегическим объектом для Российской Империи, который позволял контролировать торговые пути и давал преимущество при защите русских интересов на Гавайях. Изначально строительство крепости было русским проектом, но позже колонисты передали его гавайским властям после того, как подписали договор с королем Камеамеом.

Форт Елизаветы был построен в виде фортификационного комплекса, состоящего из каменных стен и бастионов, окружающих внутренний двор. Он имел несколько артиллерийских позиций, с которых можно было стрелять по врагам в случае нападения. Форт также включал казармы для проживания военных, склады для хранения боеприпасов и другие необходимые сооружения.

В период своего существования, Форт Елизаветы не раз испытывал необходимость стрелять по врагам. Он играл важную роль в поддержании гавайского суверенитета и обороны островов. Значительно позже, в 1891 году был установлен памятник в честь королевы Елизаветы II, чтобы сохранить историческое значение форта и его связь с Гавайским королевством.

Форт Елизаветы также был центром торговли и жизни, на его территории находились склады, жилые дома, церковь и другие сооружения, построенные из камня и дерева.

Закрытие колонии на Кауаи

Однако, вскоре после окончания строительства, в июне 1817 года, русские покинули крепость в связи со стремлением европейцев и американцев распространить свое влияние на острове, что привело к вооруженным конфликтам.

После роспуска крепости в форте, который назывался Форт-Хипо, более сорока лет размещались гавайские солдаты.

Наследие и дальнейшая судьба

После закрытия русской колонии, Форт Елизаветы использовался в различных целях: он успел побывать военной базой и обычным поселением. Со временем от нее остались руины. В 1973 году, Служба Национальных парков США взял на себя реставрацию крепости и превратил ее в Национальный исторический парк Форт Елизаветы. Сегодня посетители могут узнать об истории русской колонии, посетить руины и насладиться красотой природы вокруг.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship