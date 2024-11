Русскоязычный фестиваль драматургии и кино объединяет жителей США

В Лос-Анджелесе прошел фестиваль русскоязычной драматургии и кино Echo Lubimovka 2024 (“Эхо Любимовки”). “Любимовка” — это старейший драматургический фестиваль, образовавшийся в России в 1990 г. В июле 2022 года на сайте “Любимовки” опубликовали антивоенный манифест и объявили программу “Драматургия против войны”. Теперь “Эхо Любимовки” проходит вне России — это сеть фестивалей, организованных энтузиастами в разных странах, включая Германию, Грузию, Францию и другие.

В минувшие выходные, 19-20 октября, впервые на западном побережье США, в Лос-Анджелесе, прошел фестиваль Echo Lubimovka – независимый фестиваль русскоязычной драматургии и кино. Более 30 лет он знакомит с начинающими драматургами, пишущими на русском языке, независимо от их происхождения и культуры. Цель организаторов — объединить русскоязычных иммигрантов, местных любителей театра и кино, а также профессиональное сообщество, интересующееся современными проблемами и искусством.

На входе в здание, где проводился фестиваль, развивались крупные голубые и розовые плакаты, привлекая внимание прохожих туристов и местных жителей; угощение гостям предлагала местная кейтеринговая компания, возглавляемая российским шеф-поваром Маркеллом Титовым.

В основном фойе мероприятия, помимо пресс-волла фестиваля, было размещено множество плакатов, которые рекламировали другие русскоязычные мероприятия на юге Калифорнии; также были представлены костюмы славянских народов, они особенно привлекали внимание американских гостей. За столом с магнитиками, изображающими картины беларуских художников, стояла Ева из Минска; она уже два года живет в Калифорнии и во время фестиваля рассказывала о ситуации в современной Беларуси. Она отметила, что ее страна сейчас сталкивается с трудностями, подчеркнув важность объединения и взаимного вдохновения. Девушка выразила благодарность присутствующим за поддержку, добавив “Жыве Беларусь”, патриотический лозунг-девиз беларусов, не поддерживающих режим Лукашенко.

Ева объявила о проведении небольшого перформанса во время Echo Lubimovka, во время которого каждый желающий мог подойти и нарисовать что-то от себя на общем плакате, тем самым поделиться своими чувствами и мыслями.

Гости-актеры и организаторы

Среди гостей была театральная актриса Оксана Жданова, участвовавшая в «Любимовке» в России. Она отметила, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, основная идея фестиваля остается неизменной — это платформа для талантливых и креативных людей, объединенных готовностью делиться своим опытом. Оксана пояснила, что фестиваль в России служил местом встречи интересных личностей и генерации новых идей. Она считает, что в Лос-Анджелесе, знаменитом своей киноиндустрией, есть потенциал для развития театральной культуры и повышения узнаваемости «Любимовки». Актриса выразила надежду на то, что фестиваль станет значимым культурным событием и привлечет внимание к театру.

На мероприятие пришел актер и продюсер Дмитрий Будрин, у которого более чем 17-ти летний опыт работы в кино и на телевидении в Северной Америке. Он обучался актерскому мастерству в театральном училище имени Б.В. Щукина в Москве, снимался в Канаде и Калифорнии. Будрин участвовал в беседах с гостями и другими актерами, но отказался от комментариев для СМИ, сославшись на недостаточную осведомленность о репертуаре фестиваля.

Перед открытием фестиваля журналист СМИ “Славянский Сакраменто” Виталий Атаев-Трошин успел пообщаться с основным организатором, Еленой Меркури. Актриса более двух лет живет в Америке. Покинула родной Санкт-Петербург, вышла замуж в Калифорнии и сменила фамилию. В интервью Елена рассказала, что фестиваль “Любимовка”, известный в России с 1990 года, был вынужден покинуть родную страну из-за войны в Украине. В какой-то момент, она решила проявить инициативу и решила провести фестиваль старого толка с новым названием Echo Lubimovka в США, что, по её мнению, стало важным шагом для русскоязычного сообщества Лос-Анджелеса.

Фестиваль представляет собой читку пьес современной русскоязычной драматургии, в нём может участвовать любой человек, пишущий на русском языке. Каждый год проводится отбор пьес, организуемый дирекцией и редакторами фестиваля в тех городах, где он проходит. Echo Lubimovka 2024 проводится бесплатно, как и когда-то в России, но требует предварительной регистрации на сайте.

До этого Елена Меркури не была причастна к организации “Любимовки”, она принимала участие как актриса разговорного жанра, читая одну из пьес. Фестиваль в Лос-Анджелесе стал её первой продюсерской работой в Америке, где она стремится предоставить молодым драматургам площадку для самовыражения.

Елена подчеркнула, что фестиваль стремится привлекать американскую аудиторию, предлагая переводы пьес на английский язык или субтитры. Несмотря на это, Echo Lubimovka остаётся русскоязычным мероприятием.

Говоря об Украине, она рассматривает ситуацию в стране, как трагедию и считает важным делиться разными аспектами жизни через искусство. В дальнейшем, Елена надеется на поддержку и участие творческих людей, а также на получение грантов для проведения мероприятий в Золотом штате. Она открыта к тому, чтобы фестиваль проходил и в других местах за пределами Лос-Анджелеса. По ее словам, затраты на проведение фестиваля составили около $5 000: $3 500 удалось собрать благодаря поддержке неравнодушных людей, а оставшуюся сумму она рассчитывала собрать в ходе самого мероприятия.

День первый

В первый день фестиваля состоялись театральные читки 3 пьес, после каждой из них были сессии вопросов и ответов.

Первой была «Ваня жив» Наталии Лизоркиной.

Второй – “Бардо Тхёдол или бабушка, ты ведь умерла!” Ники Вельт, которая выходила на связь с жителями Лос-Анджелеса через Zoom, когда в Париже стояла глубокая ночь. Режиссером постановки выступила Саша Ануфриева, а среди актеров — Наиль Абдрахманов, Наташа Иванова, Рода Пелл, Ольга Панасенко, Никита Клочков и Александр Бердников.

Во время читки за актерами находился экран, на котором показывали не только английские субтитры, но и игру американской актрисы, исполнявшей безмолвную роль матери нерадивой дочери. В какой-то момент в зале погас свет, и, когда его включили, экран исчез, а актриса, жившая на экране, появилась в углу сцены. Это было действительно неожиданно, поскольку многие зрители до конца спектакля считали, что видеоряд за спинами основных актеров был заранее записан.

Во время обсуждения постановки жительница Западного Голливуда Раиса Агуф отметила, что была потрясена глубиной затронутой темы: спектакль раскрывает отношения к старикам, а также на трудности, с которыми сталкиваются семья и мать, ухаживающая за своей дочерью. В ее глазах, персонаж, сыгранный актрисой, прекрасно отражал смешанные чувства: с одной стороны — материнскую любовь, а с другой — тяжесть осознания того, что она становится обузой для своей семьи.

Раиса призналась, что её впечатлили актерские работы, особенно игра актрисы в роли матери, безмолвной и профессиональной на экране, чье молчание передавало всю глубину ее страданий и переживаний.

Третьей – “Большая вода” Даши Слюсаренко.

Первый день завершился показом короткометражных документальных фильмов “Monument”, “The second life of Wafaa”, “Self portrait of Lev” и “Become a bird”.

День второй

Во второй день фестиваля прошли читки двух пьес, также с последующими сессиями вопросов и ответов: “Женщины в темноте” Ирины Серебряковой и Маши Денисовой и “Святая Мария” Натальи Лизоркиной.

Во время антракта гости фестиваля активно обсуждали представления и делились впечатлениями. Один из них рассказал, что следит за “Любимовками” по всему миру, он посетил аналогичный фестиваль в Финляндии. Он отметил, что подобные мероприятия проходят в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хельсинки. “Это как разбитый сосуд, который разлетелся по миру, но продолжает объединять людей,” — сказал он, пожелав остаться анонимным, также он подчеркнул, что антивоенная направленность фестиваля может отпугнуть некоторых, но участие остается личным выбором.

Фестиваль завершился показом короткометражного фильма “Однажды на мине” – история о войне внутри каждого человека, о мине, на которую наступили многие украинцы, и о страхе принять перемены.

За два дня фестиваль посетили порядка 1000 человек, интересующихся русскоязычной драматургией и кино.

Во время второго дня фестиваля Echo Lubimovka голливудская актриса и режиссерка Бренда Шмид дала интервью “Славянскому Сакраменто”, в котором рассказала о своем участии в читке пьесы “Святая Мария”. Бренда сообщила, что её пригласили принять участие в читке непосредственно в день интервью, и она с радостью согласилась, поскольку пьеса сразу же привлекла её внимание своей динамикой и увлекательным сюжетом.

“Эта пьеса очень абстрактная, но при этом яркая и наполненная юмором, затрагивающая серьезные темы. Спектакль длится около полутора часов, и благодаря живой музыке и импровизированным песням он становится особенно интерактивным и захватывающим,” — поделилась она.

На вопрос о текущей ситуации в Украине, Шмид выразила свои опасения и сочувствие к друзьям с обеих сторон конфликта. Она подчеркнула, что это тяжелое время для всех, потому особенно трогательно видеть, как её друзья, как украинцы, так и россияне, поддерживают друг друга, несмотря на разногласия. По ее словам, для артистов важно самовыражение, особенно в сложных условиях, когда в России это может быть опасным. Поэтому некоторые представители русскоязычной общины ведут себя осторожно и не желают участвовать в фестивалях, т.к. у них сохраняется связь с родиной, но, по ее мнению, необходимо двигаться вперед и открываться новым возможностям для гражданского участия.

Актриса выразила свою любовь к русскоязычной культуре и сообществу, отметив, что её друзья из России и Украины — самые веселые и креативные люди, она подчеркнула, что ей повезло иметь такую яркую и разнообразную группу друзей c постсоветского пространства, состоящую из артистов, актеров, танцоров и музыкантов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship