Разведка США связала с Россией фейковое видео об «уничтожении» бюллетеней в Пенсильвании

Видео осудили местные отделения Республиканской и Демократической партии, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Офис директора национальной разведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры выпустили в пятницу совместное заявление, в котором приписали российским субъектам создание сфабрикованного видео об уничтожении избирательных бюллетеней в Пенсильвании.

«По оценкам разведывательного сообщества, российские субъекты создали и распространили недавнее фальшивое видео, на котором изображен человек, рвущий бюллетени в Пенсильвании», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что этот вывод был сделан «на основе информации, имеющейся у разведывательного сообщества, и предыдущей деятельности других российских субъектов влияния».

Разведсообщество назвало появление видео, действие которого якобы происходит в округе Бакс (Пенсильвания), частью более широких усилий Москвы, направленных на появление сомнений в честности избирательного процесса и разногласий среди американских избирателей.

Разведка предположила, что российские субъекты продолжат использовать подобную тактику дезинформации.

Совет округа Бакс по выборам подтвердил сфабрикованный характер видео. В заявлении совета отмечается, что это видно по тому, что «бюллетени» на видео не соответствуют официальным документам округа, а «уничтожение» избирательных материалов не могло проходить так, как изображено. Совет назвал видео попыткой посеять раскол и осудил его как насмешку над сотрудниками избирательных органов, работающих над обеспечением честных выборов.

Местные отделения двух основных политических партий также осудили видео. Окружное отделение Демократической партии назвало видео «отвратительной попыткой сторонников Дональда Трампа посеять сомнения в нашей системе голосования по почте и легитимности выборов».

Окружное отделение Республиканской партии подтвердило выводы Совета округа Бакс по выборам о том, что видео является подделкой, отметив, что бюллетени не вскрываются до дня выборов. По мнению республиканцев, видео является дезинформацией, направленной на то, чтобы оттолкнуть избирателей от голосования по почте, и пошатнуть уверенность в честности избирательной системы округа.