В самом конце лета в штате Орегон суд присяжных вынес решение о виновности украинки Оксаны Титаренко в убийстве по неосторожности и по 2 пунктам обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Одним из аргументов защиты, который суд не счел значимым, было состояние обвиняемой, на которое оказали влияния замечания о войне в Украине со стороны погибшего бойфренда.

В редакцию “Славянского Сакраменто” поступили судебные документы по этому делу, ниже приводим некоторые детали из них.

Летом 2022 года в сельском округе Линн украинка Оксана Титаренко вместе со своим бойфрендом — россиянином Михаилом Ермоленко — были на барбекю, где оба выпивали. Когда пришло время уезжать, решили, что Оксана менее пьяна, чтобы управлять машиной, поэтому она села за руль, а бойфренд – на пассажирское сиденье. Девушка ехала по гравийной дороге с превышением скорости примерно на 10 миль в час, когда она потеряла управление во время поворота. Автомобиль несколько раз перевернулся и остановился на встречной полосе. Ее пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, был выброшен из автомобиля и скончался на месте происшествия. Титаренко доставили в больницу Сейлема для обследования.

Полицейские получили сообщение о происшествии в 18:22 вечера 16 июля. Офицер, прибывший на место происшествия, отметил признаки алкогольного опьянения у девушки за рулем; первый анализ на содержание алкоголя в крови показал 0,13%, потом он снизился до 0,08%. До этого происшествия у нее не было случаев вождения в нетрезвом виде, на тот момент девушке было 25 лет. Она помнила аварию, как машина несколько раз перевернулась, но не помнила четко события после аварии.

Судебный процесс начался в 2023 году. В суде защита Титаренко стремилась представить доказательства того, что она оценила свою собственную трезвость и определила, что она была более безопасным водителем по сравнению с ее пьяным бойфрендом. Также защита утверждала, что пока пара ехала, бойфренд позволил несколько замечаний о войне в Украине, что вызвало у девушки эмоциональный стресс, который повлиял на принятие ею решений.

Как отмечается в деле, “подсудимая — украинка, а погибший был россиянином, который донимал подсудимую высказываниями о российско-украинской войне, что вызвало у нее эмоциональную реакцию, повлиявшую на ее мышление и принятие решений”.

Обвинение посчитало, что ни уровень опьянения погибшего не имеет значения, ни заявления, которые он сделал Титаренко о войне, поэтому просил суд признать представленные доказательства не относящимися к делу. Суд взвесил предубеждение в отношении того, что присяжные могли использовать заявления погибшего о войне в Украине и что ответчица была в состоянии опьянения для ненадлежащей цели: проявить сочувствие к ответчице или выставить погибшего плохим человеком. В итоге суд решил, что, хотя предубеждение и является предубеждением, оно не перевешивает доказательную ценность, и оба они имеют значение.

В итоге, 30 августа 2024 года Оксана Титаренко была приговорена к 37 месяцам (около 3 лет) лишения свободы за убийство по неосторожности. Кроме того, ее водительские права были навсегда аннулированы. За вождение в нетрезвом виде ее приговорили к 5 годам испытательного срока и 30 дням тюрьмы и штрафам в размере $1000 и $255. Была отмечена ее предыдущая судимость в 2016 году за правонарушение – невыполнение обязанностей водителя.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com