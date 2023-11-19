Что едят американцы на День Благодарения

В Калифорнии подходит к концу осень, а значит, самое время задуматься о главных праздниках Америки. Совсем скоро, уже на следующей неделе, семьи соберутся вместе для празднования Дня Благодарения, а спустя месяц в наши дома придёт Рождество, а там и Новые год не за горами.

Поэтому многие уже сейчас ломают головы на тему праздничного стола и угощений, которые они будут готовить для своих близких. Атмосфера праздника в эту пору всегда присутствует в горах Калифорнии, вершины которых уже начинают покрываться снегом. Поэтому люди стремятся туда для того, чтобы уютно провести время напротив камина, увидеть настоящую зиму и побаловать себя разными вкусностями.

На днях я познакомился с русскоязычным шеф-поваром Маркеллом Титовым, который готовил специальный ужин для своих клиентов, собравшихся в доме у Озера Эрроухед в национальном парке Сан-Бернардино в прошлые выходные. Маркелл из России, живёт в Золотом штате уже несколько лет и строит свою карьеру в ресторанном бизнесе. На родине парень начинал работать помощником повара в известных ресторанах на волонтёрских началах, но потом понял, что быть поваром – его признание. Маркел поделился со мной, какими блюдами можно удивить гостей во время праздников.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship