Russian America for Democracy in Russia просит помочь антивоенным активистам из Якутии.

Дмитрий Валуев, соучредитель Russian America for Democracy in Russia, Freedom Birds for Ukraine, обратился за помощью для россиян в связи с “критической ситуацией”.

Russian America for Democracy in Russia – некоммерческая непартийная организация с 501(c)(3) статусом, объединяющая россиян США, выступающих за свободу и демократию в России, а также против войны в Украине.

Валуев пишет, что “несколько месяцев назад иммиграционные власти США ужесточили правила в отношении просителей убежища из России, переходящих границу с Мексикой, подолгу удерживая их в иммиграционных тюрьмах (детеншенах). Это привело к тяжелой ситуации – российским беженцам приходится защищать себя в иммиграционном суде прямо в детеншенах, часто не имея возможности качественно подготовить кейс, нанять адвоката и получить доступ к своим девайсам с доказательствами”.

Ситуация на границе с россиянами, ищущих убежища в США, стала поводом для коллективного иска против американских властей.

В связи с чем Russian America for Democracy in Russia открыл срочный сбор средств для оплаты услуг иммиграционного адвоката, который “поможет антивоенным активистам Максиму и Лизе из Якутии, находящимся в иммиграционной тюрьме в Калифорнии, обосновать политическое преследование и избежать депортации”.

“Максим и Лиза — антивоенные активисты из Якутска, Республика Саха (Якутия), администраторы одного из самых известных антивоенных Telegram-каналов региона — «Доска Z-позора Якутии» . Их канал освещал действия провоенных якутских чиновников и пропагандистов и военные преступления, совершённые российскими войсками. Также Максим и Лиза сотрудничали с проектом Медиазоны и BBC, помогая в сборе данных о реальном количестве погибших российских военных в регионе. Из-за своей активной гражданской позиции они стали мишенью репрессивных органов. Полиция приходила к ним домой, а Центр Э (Центр по противодействию экстремизму) угрожал им расправой. Оказавшись под постоянной угрозой ареста, они были вынуждены покинуть Россию и искать убежища в США.

В конце июля 2024 года Максим и Лиза прибыли в США, надеясь найти безопасность, однако вместо этого они оказались в иммиграционном детеншене и остаются там по сей день. В детеншене у них уже прошло два общих судебных слушания, однако без адвоката у них нет возможности правильно подготовить и аргументировать своё дело. Оба активиста не говорят на английском, что значительно затрудняет их общение с властями. Самостоятельно нанять адвоката они не могут. Без квалифицированной юридической помощи они рискуют проиграть иммиграционный суд и быть депортированными обратно в Россию, где им грозят серьёзные репрессии,” – описывает Валуев ситуацию.

Дмитрий призывает помочь антивоенным активистам всех неравнодушных.