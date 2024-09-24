Следственный комитет России завершил следствие по делу об убийстве американца Рассела Бентли в ДНР.

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) завершил расследование по делу об убийстве американского добровольца Рассела Бентли, который воевал на стороне России против Украины. Как утверждается, в рамках следствия были установлены все лица, причастные к совершению преступления, а также выяснены обстоятельства гибели Бентли.

СК РФ заявляет, что завершил работу над делом в отношении четырёх военнослужащих Вооружённых Сил России: Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Им предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, применении насилия и пыток, приведших к гибели потерпевшего, а также в сокрытии особо тяжкого преступления.

События развивались 8 апреля текущего года в оккупированном Россией Донецке. По версии следствия, Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, что привело к его смерти. Чтобы скрыть следы преступления, Вансяцкий и Агальцев взорвали автомобиль с телом американца. На следующий день, 9 апреля, по указанию Вансяцкого, Бажин переместил останки погибшего в другое место для сокрытия преступления.

Обвиняемым инкриминируюется превышение полномочий с применением насилия (ч. 5 ст. 286 УК РФ), надругательство над телом умершего (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ) и укрывательство преступления (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 316 УК РФ). В зависимости от степени их участия, обвиняемым грозит серьёзное наказание, включая длительное лишение свободы.

Рассел Бентли родился в 1960 году в Остине, штат Техас. С юных лет он выделялся своими левыми политическими взглядами, увлекаясь идеями социализма. В молодости он служил в армии США, но позже занялся незаконной деятельностью и был осуждён за торговлю наркотиками. В 2014 году, на фоне украинского конфликта, Бентли приехал в Донбас, где вступил в ряды пророссийских сил и стал известен как блогер, поддерживающий политику Владимира Путина.