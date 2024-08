Среди них – 14 журналистов из Wall Street Journal, 5 – из New York Times и 4 – из Washington Post, пишет Русская служба «Голоса Америки».

МИД России заявил в среду, что запрещает въезд в Россию 92 гражданам США, включая журналистов, адвокатов и руководителей ключевых военно-промышленных компаний.

В качестве оправдания этого шага говорится о «русофобской позиции Вашингтона».



Война в Украине вызвала самый серьезный кризис в отношениях Москвы и США со времен «холодной войны». Во вторник Россия заявила, что Запад «играет с огнем», рассматривая возможность разрешить Украине наносить удары западными ракетами вглубь территории РФ.



В список, опубликованный министерством в «Телеграме», вошли сотрудники американских периодических изданий: 5 журналистов The New York Times, 14 настоящих и бывших сотрудников The Wall Street Journal, включая главного редактора Эмму Такер, и 4 репортера The Washington Post. Санкции также введены против двух журналистов из британских изданий, The Daily Telegraph и Guardian.



В список попали замминистра финансов США Анна Морис, заместитель министра обороны Джон Пламб, замдиректора управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Лиза Паллукони, глава космического командования ВС Стивен Уайтинг, представитель пресс-службы Госдепартамента Даниель Сайзек, прокуроры и заместители прокуроров в нескольких штатах, а также некоторые преподаватели американских университетов.



Согласно заявлению МИД России, запреты стали ответом на «русофобский курс» администрации Байдена, ключевой частью которого стали масштабные санкции против российских политиков, бизнесменов и и журналистов.



23 августа США объявили о введении санкций против 400 физических и юридических лиц, включая структуры компаний «Мечел» и «Норникель», «за поддержку военных усилий России в Украине».

В числе тех, кого МИД РФ включил в санкционный список, – директор программы по противодействию клептократии в Фонде защиты прав человека Кейси Мишель (Casey Michel). По просьбе корреспондента Русской службы «Голоса Америки» Мэтью Купфера он прокомментировал действия российских властей.

«Для меня большая честь, что я, наконец, оказался в этом списке среди других уважаемых людей, журналистов, ученых и академиков, про-демократических голосов в России и за пределами России, – сказал Мишель. – Большая честь – узнать, что мою работу признали в Кремле».

Директор программы по противодействию клептократии обратил внимание и на другую сторону проблемы: на то, как составляются подобные списки.

«Почему на это (включение Кейси Мишеля в санкционный список) ушло так много времени? Мне хочется думать, что меня за мою работу могли бы включить и в какой-то более ранний список, – пояснил Мишель. – Впрочем, жаловаться я не стану».