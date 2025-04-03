Власти калифорнийского округа Марин провели неожиданные проверки лиц, находящихся под надзором за вождение в нетрезвом виде. В ходе рейдов было выявлено пять нарушений, однако арестов не последовало.

30 марта сотрудники службы пробации проверили 40 человек, ранее неоднократно задержанных за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В Калифорнии за это нарушение предусмотрены серьезные наказания, включая штрафы, лишение водительских прав, обязательное посещение реабилитационных программ и даже тюремное заключение в случае тяжких правонарушений. Правоохранителям удалось застать дома 30 поднадзорных и провести 28 обысков.

Инспекторы совместно с прокуратурой проверяли жилье на наличие алкоголя и запрещенных веществ, осматривали автомобили, проверяли их на наличие устройств блокировки зажигания, тестировали водителей на алкоголь и наркотики.

В результате удалось выявить пять случаев нарушений, связанных с алкоголем. После проверки одного человека направили в реабилитационный центр, остальных нарушителей ждет дальнейшее разбирательство и соответствующие меры пресечения.

Согласно информации Калифорнийского управления безопасности дорожного движения, количество аварий с участием нетрезвых водителей растет, что привело к увеличению смертельных исходов на 1,8% в период с 2021 по 2022 год, что составляет 33% всех смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в Калифорнии. В округе Марин 204 человека пострадали или погибли в таких ДТП, а по всему штату их число достигло 1 479.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship