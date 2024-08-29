На территории Украины произошла катастрофа западного истребителя F-16, в результате которой погиб пилот Алексей Месь, известный под позывным «Мунфиш».

Командование Военно-воздушных сил Украины сообщило, что 26 августа Алексей, в ходе отражения массированного комбинированного ракетно-авиационного удара России, уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В официальном заявлении также подчеркивается, что пилот «спас жизни украинцев от смертоносных российских ракет ценой собственной жизни».

Похороны летчика состоялись 29 августа. Официальные причины катастрофы пока не сообщаются.

Однако, по данным Украинской службы «Голоса Америки», представители Военно-воздушных сил Украины на условиях анонимности сообщили, что расследование причин катастрофы продолжается. «Рассматриваются различные версии, включая “дружественный огонь” от собственных сил ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Однако точные причины будут известны только после завершения расследования», — заявил представитель ВВС, раскритиковав сообщения в СМИ о том, что возможные причины уже якобы известны.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в ВВС Украины, сообщала, что вероятной причиной катастрофы могла быть ошибка пилота. Позже CNN, ссылаясь на свои источники, опубликовала информацию о том, что в Вооруженных силах Украины не считают ошибку пилота причиной инцидента. Также CNN добавила, что в расследовании примут участие международные эксперты.

Первым о гибели Мунфиша сообщил мэр Луцка Игорь Полишук. Он написал, что 30-летний подполковник Алексей Месь погиб 26 августа 2023 года при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины. По информации Военно-воздушных сил Украины, Месь посмертно был присвоен звание полковника.

Полишук добавил, что Месь «проходил военную службу по контракту и был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильи поддержки — заместителя командира оперативной группы».