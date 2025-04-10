Китай с 10 апреля повысит пошлины на американские товары до 84%, пишет Reuters со ссылкой на китайское министерство финансов.

После объявления о введении дополнительных пошлин Китаем фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали, заметило агентство. Так, котировки Dow E-minis снизились на 709 пунктов (на 1,87%), S&P 500 E-minis – на 86,5 пункта (на 1,72%), а Nasdaq 100 E-minis – на 250,75 пункта (на 1,45%).

Министерство коммерции Китая добавило 12 американских компаний в список экспортного контроля, еще шесть фирм из США попали в список “ненадежных компаний”.

Китай также направил заявление во Всемирную торговую организацию. В нем говорится, что решение Соединенных Штатов ввести так называемые ответные тарифы против Пекина грозит дальнейшей дестабилизацией мировой торговли и нанесет ущерб США: “Ситуация опасно обострилась. <…> Как один из пострадавших членов, Китай выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против этого безрассудного шага”.

Китай также заявил, что взаимные тарифы нарушают правила организации и подрывают многостороннюю торговую систему.

США ввели 34-процентные пошлины на импорт из Китая второго апреля. После этого китайские власти заявили, что тарифы, установленные США, “на основе субъективных и односторонних оценок”, не соответствуют правилам торговли, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон и “являются типичной практикой одностороннего запугивания”. Четвертого апреля Китай объявил о введении тарифов в размере 34% на все американские товары.

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