Генеральный директор компании Meta сообщил Конгрессу США об административном давлении на платформы социальной сети, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг сообщил Конгрессу, что высокопоставленные сотрудники администрации Джо Байдена оказывали давление на компанию с целью цензуры контента, касающегося COVID-19, во время пандемии. Он также отметил, что компания принимала тогда решения, которые сегодня она бы не приняла.

Юридический комитет Палаты представителей опубликовал письмо Цукерберга в понедельник.

Цукерберг написал, что среди подвергнутого цензуре контента были юмористические и сатирические публикации, а представители администрации «выражали большое недовольство нашими командами, когда мы не соглашались с ними».

«Я считаю, что давление со стороны правительства было неправомерным, и жалею, что мы не были более откровенными по этому поводу», — заявил Цукерберг.

В пресс-службе Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления, заявили: «Столкнувшись со смертоносной пандемией, администрация призывала к ответственным действиям для защиты общественного здоровья и безопасности».

«Наша позиция была ясной и последовательной: мы считаем, что технологические компании и другие частные структуры должны учитывать влияние своих действий на американский народ, принимая при этом независимые решения о том, какую информацию они предоставляют», — добавили в пресс-службе.

Цукерберг также рассказал об инициативе стоимостью 400 миллионов долларов, осуществленную через его благотворительный фонд перед президентскими выборами 2020 года. Он заявил, что целью этой инициативы было «обеспечение городских, пригородных и сельских сообществ ресурсами, которые позволили бы людям безопасно проголосовать во время глобальной пандемии».

«Я знаю, что некоторые люди считают, что эта работа принесла пользу одной из партий. Моя цель — держать нейтралитет и не играть в пользу ни той, ни другой стороны, или даже не создавать впечатление, что я играю в этом какую-то роль. Поэтому я не планирую делать подобные взносы в этом предвыборном цикле», — сказал Цукерберг.

Письмо было опубликовано чуть более чем за два месяца до выборов президента США, которые состоятся в ноябре.