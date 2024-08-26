Украинская инсталляция на фестивале на Burning Man 2024 произвела фурор

Ежегодное событие Burning Man проводится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, США. В этом году проходит с 25 августа по 2 сентября и, как всегда, привлекает тысячи участников со всего мира. Это событие считается культурным движением, нацеленное на создание более креативного, сплоченного и процветающего общества с полной свободой самовыражения.

Одним из самых ярких объектов Burning Man 2024 стала созданная украинским художником Алексеем Сай и его командой инсталляция в виде надписи “I’m fine :)”, сделанная из дорожных знаков, поврежденных во время войны в Украине.

На русском эта простая, на первый взгляд, фраза звучит как “Мы в порядке :)”, однако она несет в себе глубокий смысл, выражая стойкость и мужество украинского народа, который продолжает жить и бороться, несмотря на все трудности. Арт-объект украинской команды напоминает всему миру о том, что, несмотря на тяготы войны, Украина остается сильной и не теряет надежду на лучшее будущее.

Burning Man 2024 только начался, но инсталляция уже привлекла внимание многих участников события, которые фотографируются на ее фоне, выражая солидарность с Украиной. Каждый ее элемент несет в себе кусочек истории, отражая разрушения, которые постигли различные регионы объятой войной страны. Участие Украины в Burning Man 2024 подчеркивает его глобальную значимость, потому что он объединяет людей разных культур и наций вокруг идей мира, творчества и взаимопонимания.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship