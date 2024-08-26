Конец минувшей недели в Калифорнии ознаменовался неожиданно прохладными температурами для этого периода времени, в некоторых городах региона залива Сан-Франциско прошел дождь, а в горах Сьерра-Невада выпал летний снег.

Неожиданно низкие температуры установились связи с холодной погодной системой, пришедшей из залива Аляска.

На снег в Сьерра-Неваде обратил внимание помощник шерифа Рич округа Восточная Мадера, он и опубликовал видео на Facebook странице офиса шерифа в субботу, 24 августа.

Также снег в выходные можно было наблюдать и на вершине горы Маммот, но в настоящий момент он уже растаял.

В субботу участки шоссе 89, которое проходит через национальный парк Лассен-Волканик, были закрыты из-за неожиданного снегопада.