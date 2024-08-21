20 июня в округ Сан-Бернардино прибыл первый в Северной Америке пассажирский поезд с нулевым выбросом продуктов горения, соответствующий федеральным стандартам.

Этот поезд, известный как Zero-Emission Multiple Unit (ZEMU), использует гибридную технологию на водороде и аккумуляторах, что делает его полностью экологичным.

Его единственный выброс — это водяной пар.

Таким образом, ZEMU предлагает пассажирам самый экологически чистый железнодорожный транспорт в США.

Поезд легко узнать по характерному сине-белому дизайну, символизирующему водяной пар.

ZEMU проходит финальные испытания на линии Arrow в округе Сан-Бернардино и в системе пригородных железных дорог Metrolink, чтобы обеспечить безопасное введение в эксплуатацию позже в этом году.

“Славянский Сакраменто” сообщал ранее о запуске инновационного электропоезда Caltrain, который ежедневно перевозит пассажиров между в Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship