20 июня в округ Сан-Бернардино прибыл первый в Северной Америке пассажирский поезд с нулевым выбросом продуктов горения, соответствующий федеральным стандартам.
Этот поезд, известный как Zero-Emission Multiple Unit (ZEMU), использует гибридную технологию на водороде и аккумуляторах, что делает его полностью экологичным.
Его единственный выброс — это водяной пар.
Таким образом, ZEMU предлагает пассажирам самый экологически чистый железнодорожный транспорт в США.
Поезд легко узнать по характерному сине-белому дизайну, символизирующему водяной пар.
ZEMU проходит финальные испытания на линии Arrow в округе Сан-Бернардино и в системе пригородных железных дорог Metrolink, чтобы обеспечить безопасное введение в эксплуатацию позже в этом году.
“Славянский Сакраменто” сообщал ранее о запуске инновационного электропоезда Caltrain, который ежедневно перевозит пассажиров между в Сан-Франциско и Сан-Хосе.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship