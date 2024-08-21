Зеленский попросил западных лидеров помочь вернуть в Украину мужчин боеспособного возраста.

В рамках двусторонних встреч президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Запада, куда после Вторжения России в соседнее государство в феврале 2022 года уехали украинцы, помочь вернуть мужчин призывного возраста, пишет агентство Bloomberg.

Но, по данным Bloomberg, политики западных стран «от Польши до Венгрии» отказались это делать, заявив, что не будут отправлять украинских беженцев на родину, пока продолжается война.

Ранее в этом году власти Украины запретили мужчинам призывного возраста, 18-60 лет, проживающим за границей, получать паспорта в консульских учреждениях, а также ограничили для них возможность получения консульских услуг.

Агентство обращает внимание, что государства, принявшие украинских беженцев, получают экономическую выгоду от новых работников, т.к. рабочей силы на заводах, в строительстве и других сферах просто не хватает. Bloomberg приводит слова главы главной лоббистской группы чешской розничной торговли и индустрии гостеприимства Томаша Проуза, который сказал, что “строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих”.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабного российского вторжения около 17 миллионов украинцев, т.е. более трети довоенного населения страны, покинули свои дома. Из этого числа более 6.5 миллионов граждан Украины являются беженцами за рубежом: 6 миллионов находятся в Европе, почти 600 тысяч – в других государствах.