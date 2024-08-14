10 августа состоялся торжественный запуск нового инновационного электропоезда Caltrain, который теперь ежедневно перевозит пассажиров между в Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Новые электропоезда позволяют путешествовать между двумя городами менее чем за час, а время ожидания составляет 15–20 минут в часы пик и каждые 30 минут в выходные.

Как заявляет Caltrain, использование новых электропоездов поможет снизить уровень выбросов углекислого газа и они также будут производить меньше шума, чем их дизельный аналог.

В вагонах новых поездов для удобства гостей установлены Wi-Fi, камеры видео-наблюдения, розетки у каждого сиденья, улучшенная система климат-контроля, пеленальные столики в ванной комнате и многое другое.

Caltrain будет вводить новые поезда постепенно – каждую неделю – пока не запустит новое расписание и полностью не перейдет на электрифицированное сообщение между Сан-Франциско и Сан-Хосе 21 сентября.

Ожидается, что новые комфортабельные и экологичные поезда привлекут больше пассажиров, предоставляя привлекательную альтернативу автомобильным пробкам.

Ранее сообщалось о масштабном ж/д проекте, призванном соединить Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сакраменто.



Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship