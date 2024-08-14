Президента постоянно информируют о действиях ВСУ в Курской области, при этом в Вашингтоне не знают, какую цель преследует Киев в проведении операции на российской территории, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Проникновение украинских военных на территорию Курской области создало «настоящую дилемму» для Владимира Путина, заявил во вторник президент Джо Байден, добавив, что американские официальные лица находятся в постоянном контакте с украинцами по поводу этой операции.

Спустя неделю после того, как около тысячи украинских солдат на танках и бронетехнике прорвались через российскую границу на территорию Курской области утром 6 августа, в Белом доме все еще пытаются понять, чего Украина хочет добиться этими действиями.

Отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Новый Орлеан, Байден сказал, что его информируют каждые четыре-пять часов на протяжении последних шести-восьми дней о действиях ВСУ в Курской области.

«Это создает настоящую дилемму для Путина», — сказал Байден по поводу операции, которая, судя по всему, застала россиян врасплох.

США предоставили Украине оружие на миллиарды долларов, предназначенное главным образом для оборонительных целей, поскольку украинцы пытаются отразить российское вторжение, начавшееся в феврале 2022 года.

В мае Байден разрешил Киеву использовать поставляемое США оружие для ударов по военным целям на территории России, которые поддерживают наступление на Харьков.

Белый дом заявил, что Украина не уведомляла Вашингтон о подготовке операции в Курской области. Во вторник российские силы ответили на действия украинских войск ракетами, дронами и авиаударами.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции.

«Мы не участвуем в этом. Мы продолжим вести переговоры с украинцами по поводу их подхода, но именно им следует высказываться на эту тему», — добавила она.

Путин заявил, что считает действия Украины попыткой улучшить позиции Киева перед возможными переговорами и замедлить наступление российских войск на фронте.

Американские официальные лица заявляют, что цели президента Владимира Зеленского остаются неясными.

«Мы пытаемся понять, что именно они делают и какова цель в данном случае, и пока это неясно на 100%», — сказал один из представителей администрации.

Представитель Госдепартамента Ведант Пател в беседе с журналистами заявил, что американская политика в части использования украинцами вооружения производства США для осуществления ударов по российской территории не менялась.

«Как сказал президент, мы, конечно, поддерживаем усилия по предотвращению угроз, которые могут находиться непосредственно за границей [Украины], но помимо этого изменений в политике не было, и я предоставлю нашим украинским партнерам возможность комментировать любые их операции», – заявил Пател.