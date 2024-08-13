Помощь на $55,4 миллиарда: Госдеп подсчитал, что и сколько США отправил Украине.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму 55,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в информационном бюллетене «Сотрудничество США и Украины в области безопасности», опубликованном на сайте Госдепартамента США.
А с 2014 года Соединенные Штаты оказали Украине помощь в общей сложности на 58,2 миллиарда долларов.
В документе Госдепа содержится детальный перечень предоставленного вооружения, включая системы ПВО, артиллерию, наземные транспортные средства, летательные аппараты и беспилотники, противотанковое и стрелковое оружие, а также морские средства.
Основные категории помощи США включают:
– Противовоздушная оборона: системы Patriot и NASAMS, ракеты Stinger, системы Avenger, РЛС и другое оборудование.
– Артиллерия: гаубицы, артиллерийские снаряды, минометные системы и радары.
– Наземные мобильные средства: танки Abrams, БМП Bradley, бронетранспортеры Stryker и MRAP, а также другие транспортные средства и оборудование.
– Летательные аппараты и БПЛА: вертолеты Ми-17, беспилотники Switchblade, Phoenix Ghost и другие модели, а также высокоточные ракеты.
– Противотанковое и стрелковое оружие: системы Javelin, TOW, гранатометы и патроны.
Военная помощь Украине предоставляется почти 50 странами, включая членов НАТО и других партнеров Альянса. Украина остается крупнейшим получателем помощи от правительства США, согласно данным ForeignAssistance.gov.
Недавно, 9 августа, США объявили о новом пакете помощи Украине на 125 миллионов долларов – это уже десятый пакет помощи с апреля 2023 года.