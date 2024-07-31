Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину. Президент Джо Байден разрешил поставки Киеву F-16 в мае 2023 года, сообщает VOA.

Об этом сообщило в среду издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Крайний срок передачи военных самолетов американского производства был установлен на конец нынешнего месяца, и он был соблюден, отмечает издание.



Пока неясно, смогут ли украинские пилоты, в течение последних месяцев проходившие обучение у западных союзников, сразу же приступить к использованию этих машин, или этот процесс займет больше времени, пояснили источники.

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.



В мае 2023 года президент Джо Байден изменил свою позицию в вопросе об отправке F-16 в Украину после неоднократных просьб президента Украины Владимира Зеленского и союзников по НАТО.



Даже если количество поставляемых истребителей поначалу будет невелико, их наличие станет существенным шагом в наращивании украинского военного потенциала, призванного противостоять России, наносящей удары по энергетической инфраструктуры Украины.