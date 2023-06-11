“Дай нам, Господи, F-16 и дальнобойные ракеты, во имя Иисуса Христа, аминь!”

Епископ сети украинских харизматических церквей Андрей Тищенко попал под шквал критики за то, что во время проходящего в Киеве мероприятия “Молитва за Украину”, попросил у Бога для своей страны “дальнобойные ракеты и F-16”.

“… и еще, Господи, дай нам все-таки F-16 и дальнобойные ракеты, во имя Иисуса Христа, аминь!”, – под аплодисменты собравшихся верующих молился епископ “Нового поколения” в Украине.

Стоит отметить, что недавно основатель международного протестантского движения “Новое поколение” Алексей Ледяев вывел украинский епископат из состава своей конгрегации.

“Принципы лидерства старшего епископа Андрея Тищенко сложившиеся в последние годы, грубейшим образом нарушают не только евангельские нормы и наш внутренний устав, но также элементарный человеческий этикет, – заявил Ледяев в специальном обращении к своей пастве. – Как основатель этого движения, я никому не позволю расхищать наше духовное наследие и возвращаясь в 90-е…”.

Далее Ледяев, который называет себя апостолом, обвиняет своего украинского собрата по “духовному цеху” в авторитаризме и неподчинении внутрицерковной системе и заявляет “о прекращении сотрудничества с украинским епископатом под руководством Андрея Тищенко”.

«Несмотря на нашу принципиально проукраинскую позицию, духовную помощь и материальную поддержку страдающему народу, со стороны команды Андрея Тищенко мы наблюдаем в свой адрес … выходки, категорически недопустимые и неприемлемые для христианского сообщества”, – сказал основатель харизматического движения.

В свою очередь, епископ Тищенко опубликовал ответное заявление, в котором сообщил, что украинская часть церквей “НП” не признает “отвержения” Ледяева.

Стоит отметить, что религиозная организация “Новое поколение” признана в РФ “нежелательной организацией”, ее деятельность, по заявлениям российских силовиков, “представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”.

Украинские протестантские лидеры неоднократно позволяли себя жесткие и неоднозначные заявления. В частности, в 2014 г. пастор-каппелан Геннадий Мохненко из Мариуполя заявил, что “если была бы возможность”, он бы уничтожил Путина. Пятидесятнический епископ Церквей христиан веры Евангельской Михайло Паночко однажды вовсе заявил, что жителей Донбасса сильнее нужно ударить «градами» за то, что не изучали украинский язык и ожидали спасения от Путина…

Руслан Гуржий, SlavicSac.com