Житель Нью-Джерси обвинен в подстрекательстве к разрушению энергетических объектов США.

10 июля в международном аэропорту Ньюарк Либерти был арестован 18-летний Андрей Тахистов из Ист-Брансуика, штат Нью-Джерси. Он обвиняется в подстрекательстве другого человека к разрушению энергетических объектов в США. Из аэропорта Тахистов планировал поехать в Украину. Расследование ведет ФБР.

Тахистову предъявлено обвинение по одному пункту в подстрекательстве другого лица к совершению преступного деяния, связанного с разрушением электросетей и подстанции предприятия коммунального обслуживания. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 125 000 долларов.

Согласно судебным документам, в январе Тахистов начал общаться в социальной сети с человеком, оказавшимся тайным сотрудником правоохранительных органов, чего злоумышленник не знал. Ранее на платформе обмена сообщениями он попросил совета по поводу оружия, распространяя руководства по изготовлению самодельного оружия и выражая интерес к поездке за границу для участия в военизированной подготовке. В своих постах он часто ссылался на Адольфа Гитлера, поощрял насилие против различных этнических и религиозных групп (включая чернокожих и евреев) и восхвалял массовые расстрелы, сообщает Департамент юстиции.

На протяжении всего общения с тайным сотрудником Тахистов неоднократно ссылался на свою расово/этнически мотивированную экстремистскую идеологию и на свое желание продвигать ее насильственными методами.

Педофилия, коррупция и моральное разложение в украинской протестантской церкви



В мае Тахистов сообщил секретному сотруднику, что июле планирует поехать в Украину, чтобы присоединиться к Российскому добровольческому корпусу (воинское формирование, основанное в августе 2022 года ультраправыми русскими националистами, воюющими на стороне Украины с 2014 года в российско-украинской войне, прим. “Славянский Сакраменто”). Свою симпатию к Российскому добровольческому корпусу Тахистов объяснил тем, что эта организация откровенно национал-социалистическая и специализируется на убийствах, нападениях на электросети и другом саботаже инфраструктуры.

Молодой человек сообщил агенту под прикрытием, что, пока он сам будет находится в Украине, тайному сотруднику необходимо будет провести хотя бы одно серьезное мероприятие.

Дважды в июне и июле Тахистов и тайный агент ездили на две электрические подстанции в штате Нью-Джерси. В ходе этих визитов Тахистов инструктировал агента по многим аспектам проведения атаки на электрическую подстанцию.

5 июля во время одной из таких встреч Тахистов поручил секретному сотруднику сделать несколько фотографий электрических подстанций, чтобы злоумышленник мог отправить их своему российскому другу для получения советов о том, как лучше всего проводить диверсии на станциях.

В итоге, Тахистов был задержен, когда собирался лететь в Украину.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship