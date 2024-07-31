Уже более 200 лет Америка притягивает мигрантов со всего света. Причина привлекательности Штатов кроется в свободе, демократии, соблюдении законов и прав человека и приемлемых условий для ведения бизнеса и жизни.

Однако не каждый штат и населенный пункт отличается комфортными условиями для проживания. Предлагаем выборку из пяти лучших и пяти худших городов США для семейной жизни.

Топ 5 лучших городов для семейной жизни в США

Процветающие благополучные города есть во многих штатах, к тому же у каждого человека есть личные предпочтения, что должно быть в лучшем или худшем для него городе, чтобы принять решение и переехать.

Финансовая компания WalletHub, профилирующая на личных и семейных финансах, сравнила 182 города США, включая 150 самых густонаселенных городов США, и как минимум два самых густонаселенных города в каждом штате, по пяти ключевым параметрам: 1) семейные развлечения, 2) здоровье и безопасность, 3) образование и уход за детьми, 4 ) доступность и 5) социально-экономическая ситуация. Согласно их анализу, следующие города являются лучшими для семейных людей.

Фримонт, Калифорния

Этот молодой город с численностью населения немногим более 230 тысяч человек и площадью чуть более 170 кв.км был образован в 50-х годах прошлого века путем слияния нескольких небольших населенных пунктов, расположен на берегу залива в 45 км юго-восточнее Сан-Франциско.



Город имеет довольно развитую экономику: неподалеку расположена Кремниевая долина, а в самом Фримонте функционирует несколько крупных предприятий, в том числе Seagate, Inzopa и Tesla.



Кроме этого в городе есть развитая современная инфраструктура для отдыха и обучения детей, в том числе в государственных и частных образовательных учреждениях: здесь высокий процент государственных школ с рейтингом не менее 7 из 10 (67,4%), а также множество возможностей для летних лагерей на душу населения. Также во Фримонте много игровых площадок и обустроенных парков, что позволяет заниматься спортом и играть на открытом воздухе.



Только 1,4% детей в городе не имеют медицинской страховки – это очень низкий показатель по всей стране.

По результатам 2023 года, город занял 9 место как самый зеленый город среди всех американских городов: в городской черте находится множество зеленых зон.



Средний уровень годового дохода на семью один из самых высоких в стране и составляет более 122 тысяч долларов, у 50,5% семей во Фримонте есть дети в возрасте до 18 лет. Всего 1,1% городского населения не может полноценно питаться качественными продуктами.

Ирвайн, Калифорния

Город с населением чуть более 307 тысяч человек расположен в 55 км юго-восточнее Лос-Анджелеса и занимает территорию свыше 170 кв.км. Он был основан в начале 70-х годов прошлого столетия и сейчас занимает лидирующие позиции в стране для развития и воспитания подрастающего поколения. В Ирвайне сохраняется низкое число разводов и проживает большое число семей с детьми младше восемнадцати лет.

В Ирвайне есть современная образовательная инфраструктура, которая включает многочисленные лагеря и школы для детей. Свыше 85% образовательных заведений имеют рейтинг выше 7 баллов. В городе один из самых низких уровней насильственных и имущественных преступлений по стране.

Сиэтл, Вашингтон

Самый крупный город в штате Вашингтон, расположенный в северо-западной части США, был основан в конце 60-х годов XIX века. Его площадь составляет 367 кв.км, а постоянно проживает порядка 730 тысяч человек.

В Сиэтле находится развитая сеть школ и университетов, по уровню образованности он занимает одно из ведущих мест в США. Находящийся в городе Вашингтонский университет входит в тридцатку лучших высших учебных заведений планеты. Большинство взрослого городского населения может похвастаться наличием высшего образования.

Кроме этого в Сиэтле располагается множество парков, общая площадь которых превышает 2000 гектар; есть развитая сеть медицинских учреждений, а также функционирует развитая транспортная инфраструктура.

В городе сохраняется низкий уровень безработицы (если проводить сравнение с другими американскими мегаполисами), предлагается много вакансий в IT-сфере и достаточно высокий уровень оплаты труда в профессиональных направлениях.

Оверленд-Парк, Канзас

В городе площадью города немногим более 195 кв.км проживает чуть более 190 тысяч человек постоянного населения. Оверленд-Парк неоднократно входил в топ 7 лучших городов для жизни в Америке, а также в топ 10 лучших городов для воспитания детей.

Уровень безработицы является одним из самых низких в США, также количество бедных семей находится на низком уровне, а средний годовой доход горожан – один из самых высоких по стране при сопоставлении стоимости продуктов и услуг с зарплатами.

В Оверленд-Парке относительно безопасная криминогенная обстановка, а также высокий уровень медицинских услуг, в том числе в государственных клиниках и больницах. В городе низкий уровень смертности среди детей, в том числе младенческого возраста. Оверленд-Парк занимает лидирующее место в США по числу полноценных семей.

В городе расположен крупный студенческий городок Канзасского университета. Работает современный художественный музей.

Плейно, Техас

Город, расположенный в часе езды от Далласа, был основан в 1870-х годах. В Плейно проживает около 300 тысяч человек, а площадь составляет около 186 кв.км.

По показателям по количеству ДТП и преступлений город неоднократно входил в топ самых безопасных в США, а в 2011 году по этим показателям он занял первое место. В Плейно работает множество предприятий, в том числе завод по производству напитков Doctor Pepper.

В городе находятся разнообразные антикварные магазины, музеи, в том числе детские, работает музей железнодорожного транспорта.

Плейно предлагает колледжи и университеты для желающих получить высшее образование, в отрыве от учебы и работы время можно провести в соборах, театрах и многочисленных парках и аквапарках. В городе даже есть несколько природно-заповедных зон. Плейно неоднократно занимал лидирующие позиции в рейтинге лучших городов для жизни в США.

Топ 5 худших городов для семейной жизни в США

Теперь перейдем к худшим местам для семейной жизни в Америке, среди которых есть как крупные города, так и более мелкие населенные пункты. Их все объединяет высокая безработица, плохо развитая образовательная и медицинская сферы, высокий уровень наркомании и психически нездоровых людей, а также неблагоприятная криминогенная обстановка. Безусловно, в таких городах есть более-менее благополучные районы, но в целом жизнь в них не самая комфортная и не имеет достаточный уровень безопасности для семейной жизни.

Гэри, Индиана

Расположенный в северной части США город площадью чуть более 140 кв.км был основан в начале прошлого века. Началу его истории дал крупный металлургический комбинат United States Steel Corporation – долгие годы Гэри и близлежащие населенные пункты являлись центром металлургии Америки. Здесь плавили чугун и сталь в огромных объемах. В Гэри родился и провел детство Майкл Джексон.

Пик развития города пришелся на 1960-е годы, когда население города перевалило за 178 тысяч человек. Однако вскоре начался постепенный спад экономических и социальных показателей: в 1990 году в городе проживало уже менее 120 тысяч человек, а в 2015 году менее 80 тысяч. В настоящее время в городе проживает менее 68 тысяч человек, более четверти горожан живут за чертой бедности.

Гэри имеет очень неблагоприятные показатели преступности в стране: индекс убийств на душу населения в городе – самый высокий в США, высокий уровень наркозависимых, уличной преступности, а также безработицы. Преобладающая часть населения – афроамериканцы, которые составляют около 85% населения.

Порт-Артур, Техас

Город, расположенный на берегу озера Сабин-Лейк, севернее Мексиканского залива, был основан в конце XIX века. Его площадь более 372 кв.км, из которых сухопутная част составляет около 200 кв.км, проживает около 50 тысяч постоянного населения.

Возле Порт-Артура расположен ряд нефтеперерабатывающих предприятий, он являлся важным логистическим узлом в транспортировке нефтепродуктов.

После 1930-х годов в город начали массово прибывать афроамериканцы, что привело к конфликтам и столкновениям с белым населением на почве расовой нетерпимости. Впоследствии властями были приняты меры по разделению городского населения по определенным районам города.

По состоянию на 2005 год более половины городского населения составляли темнокожие жители. Уровень безработицы в Порт-Артуре превышает 8%. Ситуацию усугубляют климатические факторы: несколько раз город подвергался нашествию ураганов, которые нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

По данным 2024 года, треть населения города проживает в бедности, сохраняется высокий уровень преступности.



Детройт, Мичиган

Широко известный в мире мегаполис расположен в северной части США неподалеку от границы с Канадой. На площади чуть более 370 кв.км проживает 639 тысяч человек.

В лучшие годы город был центром автомобилестроительной промышленности Америки, но произошел сильный упадок по основным социальным и экономическим показателям.

Ряд ученых отмечают, что упадок Детройта был вызван нефтяным кризисом, а также невозможностью конкурировать с производителями автомобилей из Европы, Японии, Кореи и Китая, которые использовали более дешевую рабочую силу и материал.

На пике своего развития – в середине прошлого века – численность населения Детройта приближалась к 2 млн человек. В конце 1950-х годов начался отток населения, эта негативная тенденция сохраняется по сей день. В 2013 году мегаполис был признан банкротом.

В наше время город стал печально знаменит высоким уровнем безработицы и преступности. На протяжении последних десятилетий Детройт входит в топ опасных городов Америки. Более 35% населения Детройта живут за чертой бедности.

Пассаик, Нью-Джерси

Город, расположенный северо-западнее Нью-Йорка, сформировался из небольшого поселения голландцев. Они начали селиться в здешней местности во второй половине XVII века. В настоящее время в городе площадью около 9 кв.км проживает около 68 тысяч человек.

Более трети населения города живут за чертой бедности, в Пассаике наблюдается высокий уровень наркомании и преступности. Многие жители, в том числе подростки, подвергаются насилию.

Ньюарк, Нью-Джерси

В городе площадью чуть более 67 кв.км, основанном в 60-х гг. XVII века и расположенном неподалеку от Нью-Йорка, проживает около 312 тыс.человек.

Ньюарк прежде всего известен международным аэропортом, который обслуживает населения близлежащего мегаполиса Нью-Йорка.

Однако примерно треть всех горожан проживают за чертой бедности. В городе есть проблемы с водой, который связаны с особенностями трубопроводной инфраструктуры. Водопровод был изготовлен в прошлом веке из свинца, что негативно сказывается на безопасности воды сегодня.

Также в Ньюарке высокий уровень преступности: в 60-х годах прошлого века был зафиксирован ряд крупных столкновений на расовой почве. В настоящее время количество убийств в городе превышает средний показатель по США в три раза.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship