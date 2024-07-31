Искусственный интеллект угрожает дестабилизировать выборы: этнические избиратели подвергаются нападкам с помощью фейковых изображений.

По мнению экспертов, чиновников и наблюдателей, искусственный интеллект (ИИ) усиливает угрозы избирательной системе, поскольку становится легче его использовать и распространять синтетический контент, который может разжигать дезинформацию и сбивать с толку избирателей.

Согласно новостным сообщениям, то, что раньше требовало бюджета студии и производственной группы, можно сделать в несколько кликов. В результате, каждый день избиратели пытаются ориентироваться в избирательной среде, где трудно оценить подлинность фотографий, постов и видео – например, фальшивые изображения ИИ чернокожих избирателей, поддерживающих президента Трампа, которые недавно получили широкое распространение.

На еженедельном EMS брифинге 12 июля для этнических СМИ выступили эксперты, наблюдающие за ростом расистских сообщений с помощью искусственного интеллекта, и рассказали об усилиях по внедрению новых законодательных мер контроля перед выборами 2024 года. Особую озабоченность вызывает влияние ИИ не только на президентские выборы, но и на местные выборы.

“По мере приближения ноябрьских выборов в США онлайн-дезинформация является вполне реальной проблемой, усиленной искусственным интеллектом, которая возникает в нашей демократии буквально с каждым днем,” — сказал Джонатан Мехта Штайн, исполнительный директор California Common Cause, некоммерческого наблюдательного агентства.

“Эти угрозы не являются теоретическими,” – продолжил он. “Мы видели, как на выборы повлияли дипфейки и дезинформация, созданные искусственным интеллектом, в Бангладеше, Словакии, Аргентине, Пакистане и Индии. Здесь, перед первичными выборами в Нью-Гэмпшире был сделан фальшивый звонок от робота , выдававшего себя за Джо Байдена, в котором он призывал избирателей-демократов не голосовать.”

В начале июля Департамент юстиции США также сорвал российскую кампанию по дезинформации, в которой участвовало около 1000 созданных с помощью искусственного интеллекта профилей ботов в социальных сетях, пропагандирующих цели российского правительства, выдавая себя за американцев по всей стране.

Кроме того, в целях дезинформации под руководством России появляются целые сайты местных новостей, созданные с помощью искусственного интеллекта, в том числе DC Weekly, New York News Daily, Chicago Chronicle и Miami Chronicle.

“Индия — хороший пример того, что может случиться в США, если мы не будем заниматься самообразованием,” — сказал Стейн. “Поскольку индийские избиратели засыпаны миллионами дипфейков, кандидаты начали их принимать. Это создало гонку вооружений, в которой некоторые кандидаты используют фальшивые изображения себя и своих оппонентов, а кандидаты, которые не хотят их использовать, чувствуют, что они должны это делать, чтобы не отставать. Поскольку проблема усугубляется, многие платформы социальных сетей игнорируют ее.”

По его словам, Meta сделала некоторые из своих функций проверки фактов необязательными, а Twitter остановил работу программного обеспечения, которое использовалось для выявления организованных кампаний по дезинформации. YouTube, Meta и X прекратили помечать или удалять публикации, пропагандирующие ложные утверждения о краже президентских выборов 2020 года. Все эти платформы уволили большое количество своих команд по дезинформации и гражданской честности.

“Настоящие новости — это ответ на фейковые новости,” — сказал Стейн. “Мы живем в эпоху двойной проверки политических новостей. Если вы видите изображение или видео, которое слишком сильно помогает одной политической партии или кандидату, выйдите из социальных сетей и посмотрите, пишут ли об этом СМИ, прежде чем поделитесь видео, на котором Джо Байден падает, например, с лестницы Air Force One, посмотрите, не об этом ли сообщают или опровергают AP, New York Times, Washington Post или местные СМИ, которым вы доверяете.

“За последние 12 месяцев мы задокументировали более 600 фрагментов дезинформации во всех основных китайскоязычных социальных сетях. И две главные темы — это поддержка или обожествление Трампа, а также нападки на Байдена и демократическую политику,” — сказала Цзинься Ню, менеджер программы китайского цифрового взаимодействия в некоммерческой организации «Китайцы за позитивные действия». “В этом году дезинформация ИИ представляет эту проблему гораздо быстрее.”

“Самая большая проблема для нашего сообщества заключается в том, что СМИ на национальных языках часто не хватает денег и персонала для проверки фактов,” — объяснила она. “В частности, в наших иммигрантских и малоанглоязычных сообществах грамотность в области ИИ часто близка к нулю. Мы уже видели мошенничество в китайских социальных сетях, когда фальшивые влиятельные лица, использующие искусственный интеллект, заставляли подписчиков покупать поддельные продукты. Представьте себе, насколько опасно это было бы, если бы фальшивые влиятельные лица вводили последователей в заблуждение относительно того, как голосовать.”

По словам Цзинься Ню, хотя большая часть политической дезинформации в сообществе китайской диаспоры напрямую переводится из английских социальных сетей, некоторые оригинальные материалы, которыми делятся правые китайские влиятельные лица, включают созданные ИИ фотографии бывшего президента Трампа, общающегося с чернокожими сторонниками, и созданные ИИ фотографии против президента Байдена, изображая его сторонников «сумасшедшими».

“Огромная проблема для азиатско-американского сообщества заключается в том, что эта дезинформация имеет тенденцию распространяться не только в социальных сетях, но и напрямую передается влиятельными лицами, друзьями и родственниками через приложения для зашифрованных сообщений,” — продолжила она. Наиболее популярным из них является WeChat для американцев китайского происхождения. WhatsApp для американцев индийского происхождения и Signal для американцев корейского и японского происхождения.”

“Эти частные чаты становятся похожими на нерегулируемое публичное вещание без цензуры, которое вы не можете отслеживать или документировать из-за благих намерений и защиты конфиденциальности,” — объяснила Цзинься Ню. “Это создает идеальную дилемму, в которую трудно, если не невозможно, вмешаться, распространяя фальшивую и опасную информацию.”

“Тем не менее, — продолжила она, — мы пытаемся что-то с этим сделать через Piyaoba.org, первый в истории сайт проверки фактов для китайско-американских сообществ. Например, этот языковой ресурс предлагает умный чат, позволяющий отправлять наши последние проверки фактов подписчикам в чат-группе Telegram. Но этих решений недостаточно для решения гораздо более серьезной проблемы, с которой мы сталкиваемся.”

“Я думаю, что одно из самых больших заблуждений относительно дезинформации заключается в том, что подавляющее ее большинство нарушает правила платформ социальных сетей. Скорее, это попадает в серую зону: “вводит в заблуждение, но технически не соответствует действительности,” — сказал Брэндон Сильверман, бывший генеральный директор и соучредитель платформы мониторинга контента CrowdTangle, ныне принадлежащей Meta.

“Это разница между утверждением, что луна сделана из сыра, и утверждением, что некоторые люди говорят, что луна сделана из сыра,” — добавил он. “В этой серой зоне платформам очень сложно обеспечить соблюдение чего-либо так быстро, как только они могут, чтобы бороться с явно ложной информации.”

“Более того, существование учетных записей, созданных ИИ или контролируемых иностранцами, не означает, что они оказали измеримое или значимое влияние на ту или иную тему или выборы,” – пояснил он. “Одной из целей кампаний по дезинформации является “наводнение зоны” таким большим количеством ненадежного контента, что люди вообще не знают, чему доверять. Нам нужно соблюдать баланс: быть отзывчивыми, но при этом не играть им на руку, заставляя их казаться такими могущественными, что никому из знающих нельзя доверять.”

Брэндон Сильверман заявил, что поддерживает налоги на некоторый процент доходов, получаемых от цифровой рекламы на крупных платформах, для финансирования этнической и общественной журналистики на местном уровне.

Он добавил, что в число крупных организаций, которые в настоящее время борются с дезинформацией ИИ, входят Фонд Найта с его Центром выборов, предоставляющим бесплатные и субсидируемые услуги для редакций новостей США, освещающие федеральные, государственные и местные выборы 2024 года; и Центр Бреннана с запуском Meedan, некоммерческой организации, занимающейся программным обеспечением и инициативами по обмену новостями по борьбе с дезинформацией.

“Вместо того, чтобы реагировать на отдельный контент, нам следует подумать о нарративах, которые постоянно продвигаются — не только ботами, но и реальными влиятельными лицами — и о том, как мы можем дать отпор тем, которые, как мы знаем, являются ложными,” — подытожил он.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.