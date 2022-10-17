Помешают ли фейковые новости предстоящим промежуточным выборам?

Предстоящие промежуточные выборы, которые будут определять политику на местном, государственном и национальном уровнях, проходят в момент, когда избиратели подвергаются бомбардировке дезинформацией, которая сеет недоверие к политическому процессу, продвигает ложные нарративы и нацелена на этнические общины, говорящие на их родном языке.

Существует мало противодействия ежедневному шквалу фейковых новостей — будь то «большая ложь» об украденных выборах, искажения информации об иммигрантах или сообщения, направленные против этнических сообществ на их родном языке.

Приглашенные на еженедельный брифинг EMS, прошедшим 7 октября, эксперты рассмотрели различные аспекты дезинформации и того, как она может повлиять на эти выборы и будущее демократии в Соединенных Штатах:

Люди, зависимые от фейковых новостей, получают их из источников, которым доверяют. Проблема в том, что люди, которые их производят, знают, что они лгут.

“Эта информация существовала всегда,” — говорит Ванесса Карденас, заместитель директора «Голоса Америки» и политический эксперт по политической дезинформации, отметив, что фейковых новостей гораздо больше, и они быстро распространяются.

“Что отличается, так это то, как мы потребляем информацию, что изменилось, и это создало этого монстра, которого мы не можем контролировать, и во многих случаях платформы не в состоянии контролировать,” — сказала она.

Новости, которые вводят в заблуждение, достигают миллионов через соцсети Facebook и Twitter. Когда Fox News пропагандирует теории заговора, они играют на аудиторию, которая хочет верить сообщениям независимо от того, правда это или нет.

Также Карденас сказала, что ложные рассказы об иммиграции, преступности и экономике процветают на Fox News, и его зрители видят, как они постоянно повторяются по мере приближения промежуточных выборов. Она сказала, что правые создали эхо-камеру, которая усиливает и усиливает негативные стереотипы об иммигрантах или повторяет «большую ложь» о том, что Дональд Трамп победил на выборах 2020 года.

“Мы видим, что кандидаты, кандидаты от республиканцев, берут многие из этих тем и используют их в своей рекламе. America’s Voice отслеживает телевизионные рекламные кампании по всей стране, и мы видим сотни и сотни объявлений. Мы видим сотни и сотни электронных писем, полученных в результате этих кампаний и затрагивающих эти темы,” — сказала Карденас.

Дезинформация создает петлю обратной связи, которая усиливает ложные сообщения избирателям, и политики используют их для победы на выборах.

“Это политическая тактика. Политического содержания нет. Это не фактический разговор. Это не ориентированный на решение разговор. Все дело в том, чтобы дать их базе красное мясо,” — сказала она.

К массе дезинформации добавилось множество недавно принятых законов об ограничении голосования. По данным Центра юстиции Бреннана, после выборов 2020 года 21 штат принял 42 ограничительных закона о голосовании.

Мекела Пандитаратне из Демократической программы Центра Бреннана отметила, что эти законы “нацелены или несоразмерно влияют на латиноамериканских и чернокожих избирателей. И мы обнаружили, что недавно зарегистрированные избиратели, скорее всего, будут латиноамериканцами,” — сказала она.

Многие из этих новых избирателей подвергаются бомбардировке дезинформацией на испаноязычных платформах.

Испанское радио является предпочтительным средством массовой информации для латиноамериканцев в таких штатах, как Флорида и Техас. Factchequeado, испанская платформа для проверки фактов, выявляет фальшивые новости в испаноязычных средствах массовой информации в WhatsApp, кросс-платформенного сервиса обмена мгновенными сообщениями, популярного среди латиноамериканцев и латиноамериканцев.

Factchequeado был запущен в апреле при поддержке Google News Initiative и создан по образцу двух аналогичных операций: Maldita.es в Испании и Chequeado в Аргентине. У него 30 крупных и мелких медиа-партнеров, которые сотрудничают в качестве наблюдателей за фейковыми новостями.

“Мы видим много дезинформации, похожей на прошлые выборы,” — говорит управляющий редактор Factchequeado Тамоа Кальсадилья, бывший директор по проверке фактов в Univision, крупнейшей испаноязычной телесети в США.

Обвинения в мошенничестве на выборах 2020 года являются обычным явлением, наряду с другими ложными рассказами, направленными против латиноамериканских сообществ. Кальсадилла процитировала одну фальшивую историю, которая циркулировала на радиостанциях Флориды, в которой утверждалось, что IRS покупала боеприпасы для нападения на людей в их домах и кражи их денег.

Два других ложных нарратива, широко распространенных в испаноязычных сообществах, — это “пограничный кризис” и теория замены расы, в которой говорится, что иммиграционные власти США разрешают “нелегалам” въезжать в страну, чтобы заменить белых.

Кальсадилья сказала, что обе стороны распространяют новости, но приливная волна дезинформации о преступности и особенно об иммиграции исходит от консерваторов. Когда дикторы радио называют незарегистрированных иммигрантов “нелегалами”, они также делают политическое заявление и распространяют ложную информацию.

Жестокая правда заключается в том, что страна поляризована и жаждет новостей, которые влияют на их мнение и укрепляют то, во что они уже верят. Иммиграция сейчас является главной проблемой для латиноамериканцев, и идеологи используют ее.

Некоторые латиноамериканцы считают мечтателей и новых просителей убежища такими же иммигрантами, как и они сами. Другие, имеющие легальный статус или ожидающие его, видят в новоприбывших мошенников, пытающихся не стоять в очереди.

В то время как обе партии несут ответственность за текущую дисфункцию нашей иммиграционной системы, республиканцы возлагают всю вину на президента Байдена и демократов, и эта стратегия, похоже, работает, поскольку отчеты показывают рост популярности Республиканской партии среди латиноамериканских избирателей с 2020 года.

Дезинформация также распространена в китайскоязычном сообществе, говорит Ронг Сяоцин, репортер китайскоязычной газеты Sing Tao Daily в Нью-Йорке, который следит за китайскими социальными сетями.

“Самый популярный среди китайцев — WeChat,” — сказала Ронг Сяоцин, добавив, что многие из этих обсуждений происходят в частных группах, что затрудняет их отслеживание.

Хотя китайское правительство подвергает WeChat цензуре, его вмешательство в обмен сообщениями о COVID было «относительно чистым», пояснила Сяоцин: “В интересах китайского правительства вакцинировать людей и бороться с COVID-19.”

Дезинформация, связанная с политикой США, — это отдельная история. “Это происходит в WeChat безудержно, потому что в интересах китайского правительства изображать, что США и их демократия рушатся,” — сказала она.

В WeChat также есть совпадения с испаноязычными новостями.

“Администрация Байдена выдает временную грин-карту нелегальным иммигрантам. Это их точные слова, нелегальные иммигранты,” — отметила Ронг Сяоцин. “На самом деле они имеют в виду удостоверение личности, которое Иммиграционная таможенная служба планирует выдавать иммигрантам, прибывающим на границу, чтобы помочь им быстро получить доступ к своим файлам и записаться на слушания, связанные с иммиграцией.”

Для тех китайских иммигрантов, которые подают заявку на грин-карту в официальном порядке, это сообщение может найти отклик. “Когда они увидят, что… кто-то получает это раньше меня по короткому пути, они не будут рады.”

Ранее в этом году некоммерческая организация “Китайцы за позитивные действия” запустила сайт проверки фактов Piyaoba.

“Они индексируют проверку фактов на китайском языке. Они не только скажут вам: “О, вот часть дезинформации, которая распространяется на платформах социальных сетей на китайском языке”, но также вникают в структуру сообщения и его эволюцию на протяжении многих лет,” — сообщила Ронг Сяоцин.